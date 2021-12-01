Подорож країною з наймолодшими членами родини

Як часто ви плануєте свою подорож відштовхуючись від того, що з вами їдуть діти? Така мандрівка може дещо відрізнятись від тієї, де в сім’ї вже всі дорослі.

Більша кількість вимог, зручностей та крапля розваг – половина того, що потребують діти. Наближаються зимові канікули, тому ми розповімо вам про декілька цікавих місць Західної України для сімейного відпочинку.

Львівський ярмарок у сучасному просторі

Зазвичай ярмарки дають змогу чудово провести час, придбати щось особливе з надзвичайною атмосферою або скуштувати сезонні страви. Простір “Fest Republic” протягом року проводить різноманітні вечірки та концерти, а взимку перетворюється на новорічний ярмарок де ви та ваша родина можуть чудово провести час.

В програмі обіцяють виступи гуртів зі святковими хітами, яскраві фотозони, фудкорти, дитячі зони. А також сніг, навіть тоді, коли його не передаватимуть синоптики. Окрім ярмарка в зимовий період “Fest Republic” проводить безліч інших фестивалів.

Домівка врятованих тварин

У львівському парку “Знесіння” розташоване особливе місце, де проживає понад сто врятованих тваринок с унікальними історіями, про які розповідають працівники. Це зовсім не зоопарк, а їх прихисток та реабілітаційний центр.

Завітавши туди ви можете познайомитись з маленькими жителями та зробити для них свято, подарувавши допомогу у вигляді їжі або тих предметів збуду про які повідомляють працівники на своїй сторінці у фейсбук. Вхід безплатний, кожного дня до 20:00.

Святкова атмосфера Франківщини

На території природного парка “Гуцульщина” в Івано-Франківській області знаходиться Еко готель “Красна Поляна” разом з резиденцією Святого Миколая. Місце де діти можуть поринути в казку та побачити на власні очі як проживає та готується до свят Миколай. На головному сайті вказано, що готель позиціонує себе як місце для відпочинку усієї родини та за допомогою резиденції може здивувати не тільки ваших дітлахів, а й вас.

В програмі: знайомство з Миколаєм та його помічниками, цікаві конкурси та веселі розваги, подарунки, майстер-класи, вечірнє музично-світлове шоу, вистави по мотивах українських казок та легенд. Важливо знати, що Резиденція працює тільки для гостей Еко готелю “Красна Поляна”.

Глемпінг в Карпатах

Глемпінг – це відпочинок в умовах дикої природи, суміщений зі звичними благами цивілізації. Якщо ви плануєте бути вражені місцем для вашого відпочинку, то ми пропонуємо вам зупинитись в готелі у вигляді прозорої сфери або обрати традиційне переносне житло кочових індіанців. Все це можна знайти в селищі Орявчик, Львівської області у глемпінгу “Едельвейс” або інших схожих готелях Карпат.

На території знаходиться безліч різноманітних розваг для кожного члена вашої сім’ї: гончарство, лижі та сноуборд, скелелазіння для дітей та дорослих, баня, чан, місце для настільних ігор, сироварня з дегустацією та ін. В незвичайних номерах знаходиться все важливе та необхідне для комфорту, починаючи від ліжка та кухні закінчуючи прожектором для перегляду фільмів.

Анастасія Можар