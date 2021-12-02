Чарівний Ірпінь – місто-парк, місто-Фенікс

Безліч парків, нещодавно відкрита набережна, затишні місця та кав’ярні – все це розташувалось в місті Ірпінь, всього за 15 хвилин від Києва. Кому сюди варто приїхати та на що подивитись – зараз розповімо.

Ірпінь (а ще його називають – місто парків) ще не так давно було населеним пунктом з поганою інфраструктурою та занедбаними дорогами. Лише нещодавно це місто досягло справжнього розквіту з багатьма можливостями для відпочинку та комфортного життя.

Як доїхати ?

Саме місто розташоване лише в 10 км від Києва, тому можна легко та з комфортом дістатись машиною за 15-20 хвилин. Також можна обрати громадський транспорт – маршрутки №420, 422, 379, які знаходяться при виході зі станції метро Академмістечко. Вартість проїзду становить 24 грн і займе близько 30 хвилин. А для прихильників спорту – можна дістатись велосипедом (в гарну погоду), адже траса Київ – Ірпінь нещодавно була оснащена безпечною велосипедною доріжкою.

Що подивитись ?

Парк «Дубки»

Чудове рішення для сім’ї з дітьми – прогулянка величними парками з доглянутими доріжками та рівно вистриженим газоном. В кожному парку панує своя атмосфера, бо кожен має своєрідне призначення для прогулянки.

Наприклад, в парку «Дубки» можна влаштувати пікнік – тут є зона барбекю, яка оснащена столиками та мангалами. Якщо ви прийшли сюди з дітьми, для них теж знайдуться розваги – батут, мотузковий парк та прокат велосипедів до ваших послуг.

Міський парк імені Правика

Напевно найкрасивіший парк – стежки оснащений сяючими ввечері спорудами, вхід представлений величною аркою, а біля кав’ярні, де можна взяти будь-що на виніс, грає спокійна музика.

Тут і розташований пам’ятник загиблому ліквідатору пожежі на Чорнобильській АЕС – Володимиру Правику – в честь нього і був названий цей парк. Також тут є дитячий майданчик, тренажери, доріжки для пішоходів та бігу.

Парк «Незнайка»

Теж нещодавно був оновлений і вдосконалений. Широкі поляни з вистриженою травичкою, соснові дерева, мотузковий парк та велика сцена для проведення різних івентів, – все це вже є тут.

А ще надзвичайно атмосферне кафе «Formula» з пуфиками надворі та відкритою кухнею, де є все: від бургерів до солодких тістечок. А ввечері концерти з живою музикою, ну хіба ж не казка?

Центральний парк

Найбільший парк Ірпеня, який пропонує відвідувачам безліч розваг. Тут також є зона барбекю, де можна влаштувати сімейний пікнік, а особливої атмосфери соснового лісу надають мангали у вигляді оленів. Звісно є великий майданчик для дітей різного віку.

При вході розміщені фуд-корти з великим вибором напоїв, сендвічів та солодощів. Прогулюючись довгими доріжками, можна побачити різні статуї з бронзи та каменю.

Парк письменників

Культура і натхнення – ось так двома словами можна описати це величне місце, яке розташоване на території легендарного Будинку творчості письменників Національної спілки письменників України. Цікаво, що тут жили й творили Олександр Довженко, Остап Вишня, Павло Тичина, Микола Бажан та багато інших.

Також тут криються численні пам’ятки, скульптури, альтанки та озеро з фонтанами.

Набережна Ірпеня

Це безперечно найулюбленіше місце всіх жителів Ірпеня. Нещодавно було зроблено реконструкцію і тепер тут є все: просторі вело-доріжки, дитячий майданчик, поля для заняття спортом (бокс, волейбол, роллердром, футбол), мангали та столики, озеро для рибалки та оригінальні споруди.

Справжньою родзинкою цього місця є місток через річку, який веде до лісу і який називають маленькою копією мосту в Сан-Франциско. Кожен знайде тут заняття до душі в будь-яку погоду. А тепер це ще й найбільша набережна на Київщині!

Ірпінь має ще багато цікавих місць та розваг і це все варто побачити на власні очі! Побувавши одного разу тут, ви точно захочете залишитись назавжди. І хтозна можливо у вас з’явиться мрія оселитися в цьому прекрасному місті, яке залишає неймовірні спогади у кожного в душі!

Альвіна Поліщук