Парк Universal Studios запрошує повернутися в дитинство

Дитина Ви чи дорослий – немає значення. Пориньте в атмосферу дитинства разом з улюбленими персонажами мультфільмів у тематичному парку розваг Universal Studios Hollywood.

Кожна доросла людина іноді хоче відчути себе маленьким: радіти дрібницям, їсти улюблене морозиво та навіть переглянути мультики. Це місце надасть Вам таку можливість та подарує незабутні враження. Ви зможете сміятися, не стримуючи емоцій, насолоджуватися солодкою ватою та провести час разом із родиною. Якщо Ви давно мріяли «втекти» від негараздів, то цей парк саме те, що Ви шукали.

Universal Studios Hollywood у Лос-Анджелесі

Universal Studios — це не тільки найвідоміша кіностудія у світі, а й величезний парк розваг, розташований на території Лос-Анджелесу. Він відомий тим, що локація має величезну кількість тематичних зон з атракціонами та навіть справжні знімальні майданчики, які можна побачити власними очима, познайомившись із процесом кіновиробництва у реальному житті.

Увесь парк поділено на частини, присвячені популярним фільмам чи мультикам. Було розроблено декорації та вигадано вулиці, щоб кожен відвідувач міг відчути себе героєм улюблених кінокартин.

Перші відвідувачі з’явилися на кіностудії через невеликий час після її відкриття у 1915 році. Вони мали нагоду подивитися на реальні зйомки кіно, пройтися різними локаціями та зробити ексклюзивні фото зі знімальною командою лише за 5 центів.

Однак у 1930 році такого типу екскурсії були припинені, але в 1964 році був організований більш сучасний ознайомлювальний тур, що включає різні театральні заходи зі спецефектами.

Зараз Universal Studios Hollywood став повноцінним парком розваг з атракціонами та різноманітними шоу, який кожен рік навідують понад 10 мільйонів туристів. Основними гостями парку є сім’ї з дітьми, але масу позитивних емоцій від візиту до цього казкового світу отримують не лише маленькі гості, а і їхні батьки.

Режим роботи:

Парк –

Понеділок – Четвер з 10:00 до 18:00

П’ятниця – Неділя з 09:00 до 21:00

Вулиця CityWalk –

Щодня з 11:00 до 21:00

Вперед до пригод!

Комплекс Універсал Студіо розділений на верхню та нижню зони, у кожній з яких розташовані атракціони, магазини, кафе та ресторани. Потрапити з одної зони до іншої дуже легко, адже спеціально для гостей були побудовані новітні ескалатори, які за пару хвилин довезуть Вас до пункту призначення.

Крім різноманітних шоу та атракціонів на території парка можна зустріти популярних персонажів із Вашого дитинства – Оптимуса Прайма, Міньйонів, Сімпсонів, Губку Боба, Шрека і Віслюка та багато інших.

У парку розташована величезна кількість атракціонів, усіх не перелічити, однак одними з найпопулярніших є:

Казковий світ Гаррі Поттера

Неймовірний атракціон за тематикою культових кінокартин про Гаррі Поттера, який є гордістю парку, було відкрито у 2016 році. Шанувальники цього всесвіту будуть у захваті.

Територія дуже атмосферна, та реалістично декорована: засніжені казкові будиночки, знайомі елементи та герої з фільму оточують Вас на кожному кроці.

На локації розташований той самий замок Хогвартс та Косий провулок з усіма магазинчиками та прилавками. Проходячи кімнатами Хогвартсу, відвідувачі побачать картини, які розмовляють та рухаються, свічки, які літають, та навіть розподільний капелюх. А катаючись на шалених гірках, потраплять у сам фільм разом із юним чарівником.

У вечірній час на стінах замку проектується чудове світломузичне шоу «The Nighttime Lights at Hogwarts Castle», яке пропустити просто неможливо. Також у Вас буде можливість завітати до магазину чарівних паличок, скуштувати шоколадних жабок та подивитися танцювально-акробатичне шоу Triwizard Spirit Rally і ще багато і багато іншого.

Студійний тур

За Хогвартсом починається інша найпопулярніша пригода парку – Студійний тур (Studio Tour) з унікальними спецефектами.

Протягом години, катаючись на спеціальному трамвайчику, гості проїдуть повз справжні декорації знаменитих кінофільмів, подивляться на бій володаря джунглів Кінг-Конга з динозаврами у форматі 3D, побачать сцену з фільму «Щелепи», танець машин і невелику повінь.

Мертві оживають

Страшно цікавий атракціон, який налякає навіть дорослого. Відвідувачі потрапляють до покинутої старої будівлі, де на них чекають справжні жахи. Професійні актори, яскраві спецефекти, звуки та декорації створюють реальну атмосферу зомбі апокаліпсису.

Парк динозаврів

На цьому незвичайному атракціоні Ви відчуєте себе гостем Парку Юрського періоду.

Вам доведеться пропливти на човні дикими зеленими джунглями й побачити на власні очі динозаврів у природному середовищі проживання. Будьте обережні, адже невідомо де ходить король цих велетнів – страшний хижак тиранозавр Рекс.

Мумія повертається

Один з найшвидших та скажених атракціонів парку. У непроглядній темряві Ви пересуватиметеся на величезній швидкості вздовж чарівних декорацій. Також на Вас чекатимуть усі атрибути шукача пригод у стародавніх пірамідах: закляття, жуки скарабеї, скарбниці та пастки. Скоріше вирушайте у подорож, адже мумія вже крокує за Вами.

Це все – лише маленька частина того, що Ви зможете відвідати у парку Universal Studios Hollywood.

Також у Вас буде шанс завітати до торгово-розважальної вулиці CityWalk, на якій знаходяться ресторани, кафе та магазини на будь-який смак. Так само там можна відвідати сучасний кінотеатр, політати в аеродинамічній трубі та розважитись у нічному клубі.

Як потрапити до «казки»?

Universal Studios Hollywood знаходиться в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, за 10 хвилин на північ від центру міста. Найкращі варіанти, щоб дістатися туди:

Авто

Метро червоною лінією (Red Line) до ст. Universal City

Автобус — Metro Local (150, 155, 224, 240) та Metro Rapid (750) до бульвару Ланкершим (Lankershim Blvd) та Юніверсал-Голлівуд-Драйв (Universal Hollywood Drive)

Таксі, використовуючи додаток Uber та інші.

Скільки коштують ці дива?

Квиток на 1 день – у будні дні квиток для дорослого коштує від $109, для дитини від $103.

Дводенний квиток – вартість для дорослого у звичайний сезон $149 (дитячий $143), у літній – $169 (дитячий – $163). Такий квиток дає можливість відвідувати парк атракціонів двічі протягом 7 днів.

Universal Express – такий тип квитка дозволяє проходити без черг на всі атракціони. Ціни починаються від $179.

VIP Experience – вартість від $349. З таким квитком у Вас буде особистий гід, Ви зможете заглянути «за лаштунки» та побачити найцікавіше, і на всі атракціони у вас буде пріоритетний вхід.

Авжеж бюджетний мандрівник не буде в захваті від таких цін, однак можна запевняти, що враження будуть незабутніми. Такі емоції варті цього.

Це місце, де панує сміх та радість. Подаруйте собі можливість ще раз поринути у дитинство та відчути справжнє щастя. Пригоди вже чекають!

Савченко Анастасія