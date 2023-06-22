Місто мрії: Відень став лідером у рейтингу зручності проживання за 2023 рік

Відень називають “містом мрії” і, здається, столиця Австрії може бути просто ідеальним місцем для життя – це підтверджує рейтинг найзручніших міст світу за 2023 рік, який нещодавно був опублікований Economist Intelligence Unit ( EIU ), дочірньою організацією The Economist.

Відень, столиця Австрії, повернувся на перше місце в Глобальному індексі зручності проживання EIU, отримавши високу оцінку за надійну інфраструктуру, видатну культуру та розваги, а також бездоганні освітні та медичні послуги. Це місто, яке протягом багатьох років багато разів посідало перше місце, стало конкурентом данського Копенгагена, який залишився на другій позиції.

Інші міста, які вражають своїми зручностями, також змогли піднятися в рейтингу. Мельбурн і Сідней в Австралії, які занепадали в останні роки, знову змогли піднятися, зайнявши третє і четверте місця відповідно. Це свідчить про їхній повернення до величі.

Хоча Європа очолила список, деякі європейські міста, включаючи Лондон та Стокгольм, відступили в рейтингу. Незважаючи на це, загалом показники зручності проживання в більшості міст покращилися, особливо у сферах охорони здоров’я, освіти та культури. Проте, стабільність деяких міст зазнала незначного падіння через економічні труднощі та зростання злочинності.

США також відзначилися у рейтингу, з Гонолулу на Гаваях, яке покращило свої показники у сфері охорони здоров’я, на 25-му місці. Проте, деякі міста, які страждають від громадських заворушень та конфліктів, отримали найнижчі оцінки.

Усе це свідчить про те, що Відень продовжує бути містом мрії для життя, забезпечуючи найвищий рівень зручності проживання. За оцінками EIU, Відень впродовж багатьох років підтверджує своє статусне місто з надійною інфраструктурою, багатою культурою та видатними послугами у сфері освіти та охорони здоров’я. Це місце, яке приваблює людей з усього світу своїм шармом та можливостями, що пропонує.

Альона Гава

(Головне фото: tripmydream.ua)