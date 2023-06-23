Етнопарк “Нью Васюки” – Незабутній сімейний відпочинок на природі

Втомилися від звичайних варіантів відпочинку, таких як дача, санаторій або пляж? Не хвилюйтесь! В етнопарку “Нью Васюки” ви знайдете все, що потрібно для захопливого й пізнавального відпочинку на природі прямо в Одесі.

Одним із найцікавіших місць у парку є екоферма з унікальною флорою та фауною. Тут ви зможете відчути себе в справжньому світі тварин, познайомитися з новими видами та зробити цікаві відкриття. Екскурсії допоможуть вам підійти ближче до природи і дізнатися багато цікавого про тваринний світ.

Особливою атракцією етнопарку є страусина ферма. Це місце, де ви зможете побачити і зустріти вражаючих страусів. Ці екзотичні птахи здивують вас своїми величезними розмірами – до 2,7 метрів у висоту та вагою до 175 кілограмів. Вони також можуть розвивати вражаючу швидкість до 70 кілометрів на годину. Побачивши страусів зовсім поруч, ви зможете оцінити їхню грацію та непередбачуваність.

“Нью-Васюки” – це розважальний комплекс, який здатен зробити ваш відпочинок незабутнім для всієї сім’ї.

Атракціони для дітей і дорослих, великі гойдалки та батути принесуть надзвичайну радість і задоволення кожному. Кожен гість парку відчує радість і веселощі, незалежно від віку.

“Кроляча нора” – ще одна пригода, яка чекає на вас у розважальному комплексі. Після захоплюючого спуску в нору, вас очікує ще більше пригод. Це місце, де час зупиняється, а веселощі не мають кінця.

Таким чином, етнопарк “Флора і Фауна” – ідеальне місце для сімейного відпочинку в Одесі. Він поєднує у собі природу, пізнання, екзотику та безліч розваг для всієї родини.

Відвідайте цей прекрасний парк і отримайте незабутні враження та приємні спогади, які збережуться надовго.

Альона Гава

(Головне фото: tourist-photos.blogspot.com. Автор – Eugene TV)