Європу неможливо уявити без різдвяних ярмарків. Наприкінці листопада більшість великих європейських міст перетворюється на справжню казку, даруючи неповторну магію добра і світла, і яскраво свідчать про те, що свято уже не горами. Сьогодні ми розкажемо про найстаріші різдвяні ярмарки Європи.

Відень ( Австрія)

Столицю Австрію можна вважати першопрохідцем різдвяних ярмарків, адже перший такий ярмарок відкрився на головній площі Відня ще в 1298 році.

Більш ніж сімсот років Відень проводить різдвяні ярмарки на найвищому рівні. Щорічно у головному австрійському місті відкривається більше 20 різдвяних маркетів з понад 150 кіосками.

Серед приємних особливостей ярмарок- майстер-класи з різдвяної випічки, декорування іграшок, плетіння «ловця снів» і створення ялинкових прикрас, а також виступи виконавців колядок з різних країн, послухати яких можна безкоштовно кожну п’ятницю, суботу та неділю.

Ярмарок у Відні проходить з 17.11- 26.12

Дрезден( Німеччина)

Історія різдвяних ярмарків у цьому німецькому місті нараховує вже без малого 600 років, з 1434 року.

В центрі площі традиційно встановлюється головна ялинка міста, а ще різдвяна піраміда, велетенський сніговик, людина з чорносливу, рудокоп і лускунчик. Ця не зовсім звичайна компанія виглядає ну дуже колоритно. На головній сцені, стилізованій під старовинний замок, встановлюють великий календар, який відраховує дні до свята.

А торговці розкладають свої радують покупців вигадливими новорічними прикрасами ручної роботи, частують смачним глінтвейном та випічкою: штоленом, шоколадними фігурками, саксонськими сирниками та пончиками.

Ярмарок у Дрездені проходить з 24.11. – 24.12.

Таллін(Естонія)

Ярмарок проходить на Ратушній з 1441 року . Саме тут встановлюють головну ялинку країни.

У дерев’яних будиночках продаються сувеніри ручної роботи, вироби з овчини, місцевий мед, глінтвейн і гаряче пиво зі спеціями.

Зголоднілим відвідувачам привітні продавці залюбки запропонують кров’яну ковбасу «вериворст», яку також називають «чорний пудинг», кислу капусту, а на десерт — імбирні пряники.

Ярмарок у Таліні проходить з 16.11- 7.01.

Страсбург (Франція)

Місто можна вважати столицею європейського Різдва, адже в Страсбурзі була вперше встановлена різдвяна ялинка і було це майже 450 років тому, у 1570 році.

Саме Страсбург може похвалитися найбільшим і найяскравішим різдвяним ярмарком Європи , упродовж якого місто перетворюється на суцільну величезну різдвяну декорацію: повітря пахне глінтвейном, шоколадом, випічкою і яблуками в карамелі.

Головна прикраса ярмарку – 31-метрова ялинка, яка буквально тоне в незліченній кількості вогників.

Ярмарок у Страсбурзі проходить з 25.11.- 31.12.

Нюрнберг( Німеччина)

Нюрнберзький різдвяний ярмарок — один з найстаріших різдвяних ринків Європи. Перша згадка про нього датується 1628 роком.

Його символ — немовля Христос, чарівне створіння з білими кучерями і в золотих шатах. Виконавицю ролі обирають серед юних городянок раз в 2 роки.

Серед численних наїдків, запропонованих на ярмарку, варто спробувати нюрнберзьких ковбасок, приготовані з свинячого фаршу з прянощами та імбирний пряник Lebkuchen, що випікається тут вже понад 600 років.

Кожен рік в Нюрнберзі продають близько 70 мільйонів таких пряників.

Ярмарок у Нюрнберзі проходить з 30.11 – 24.12

Якщо хочете відчути магію Різдва сповна, обов’язково завітайте на один з цих ярмарків. Бажаємо вам приємної подорожі

Чехович Богдана