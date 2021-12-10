Подорож трейлером: “за” та “проти”

Головний плюс дому на колесах — можливість подорожувати куди завгодно. На відміну від США, де шість відсотків населення живе у трейлерах постійно, в Україні вони лише набирають популярність. Якщо ви мрієте про таку подорож, наш гайд переконає вас, що мандрувати у такий спосіб не так складно і дорого, як здається на перший погляд, та спростить підготовку.

Чому трейлер?

Переваги

1. Свобода у пересуванні

Навряд чи щось так запалить ваш дух пригод, як володіння власним автодомом. Ви завжди можете сісти на свій фургон і поїхати до наступного місця призначення, яке спаде вам на думку.

Для сімей з дітьми пригоди зазвичай вимагають набагато більше планування, але коли ви впевнені, що у вас буде дах, ліжко і достатньо їжі, щоб нагодувати всіх, набагато легше спонтанно планувати подорожі.

2. Ви можете жити в автодомі

Ще одне застосування, яке виявили багато власників будинків на колесах, — це те, що він може стати будинком – по-справжньому! Нині трейлери мають сучасне обладнання, тому комфорт вам буде забезпечений. Щоправда, це не дуже популярне явище в Україні.

3. Це стиль життя

Люди дійсно захоплюються цим і люблять спілкуватися з іншими власниками кемперів. Так само як і з мотоциклістами — вони завжди впізнають один одного. Так ви зможете знайти собі нових друзів або компанію для подальших подорожей.

Недоліки

1. Вартість

Ціни на будинки на колесах і фургони сильно відрізняються залежно від розміру, моделі, обладнання. Оренда коштує від 1000 грн на добу, придбати — від 3500$.

2. Витрати на утримання та зберігання трейлера

Будь-який автомобіль потребує обслуговування, тому на додаток до вартості володіння будинком на колесах враховуйте (регулярні) витрати на обслуговування автобудинків.

Також багатьох містах діють постанови, згідно з якими не можна паркувати автобудинок перед будинком або біля власного під’їзду.

3. Є межі того, куди ви можете піти

Незважаючи на те, що будинки на колесах дають вам мобільність, з погляду поїздки, власник автобудинку часто обмежений тим, куди він може поїхати. Це причина номер один, чому багато людей вирішують, що мати причіп для подорожей краще, оскільки ви можете налаштувати його і утримувати автомобіль безкоштовно.

5. Нестача простору

Ліжка та матрац можуть бути жорсткими або маленькими, у кабіні може бути недостатньо місця для переміщення, а місце для зберігання не зовсім таке, як у будинку. Такі незручності можуть відбитися на загальному враженні від поїздки і ви будете більш виснаженим, ніж до неї.

Поради під час мандрівки

1. Звертайте увагу на попереджувальні етикетки на зовнішній стороні кемпера.

Вони існують не тільки для показу. Ці повідомлення та попереджувальні написи на зовнішній стороні фургона не дозволять вам підключити щось неправильно або зробити помилку.

2. Приберіть, перш ніж вирушати в дорогу. Не вирушайте в дорогу, не очистивши свій фургон і не перевіривши все, що може зламатися.

3. Подбайте про стільці. Імовірно більшу частину часу ви будете проводити за межами фургона. Щоб зробити цей простір більш комфортним, придбайте декілька крісел.

Це також може бути вашим місцем для багаття, невеликих столиків, їжі на свіжому повітрі, приготування на грилі та багато іншого. Також завчасно подумайте про свій фургон і речі, які вам потрібно взяти з собою, а потім придбайте органайзери для місця для зберігання, яке у вас є.

4. Обов’язково використовуйте домкрати й упори для коліс. Домкрати не дозволять вашому фургону розгойдуватися, а упори допоможуть тримати кемпер там, де ви хочете.

5. Придбайте і встановіть додатковий пропановий резервуар.

6. Не лякайтеся життя в трейлері. На початку може бути трохи тривожно, але насправді усе не так страшно, коли ви почнете це робити .

7. Потренуйтеся буксувати свій трейлер перед тим, як вирушити. Це не дуже складно, але для навчання потрібно трохи часу.

8. Створіть список для кемпінгу. Але пам’ятайте — що менше речей ви візьмете з собою, то менше вам потрібно турбуватися. Почніть зі складання списку всього, що, на вашу думку, може знадобитися. Потім ще раз подивіться на місце призначення, погоду і людей у ​​вашій подорожі. Постарайтеся видалити всі непотрібні предмети.

9. Плануйте свій маршрут наперед. Спонтанність вітається, але варто завчасно дізнаватися подробиці щодо роботи трейлер-парків, місць, які ви хочете відвідати тощо.

Ангеліна Міненок