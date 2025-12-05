Реформа подорожей у Китаї: що зміниться найближчими роками

Китай оголосив про масштабну реформу, яка має змінити усталений спосіб пересування туристів країною. Влада планує об’єднати авіаційний сектор і туризм у єдину модель, щоб подорожі стали швидшими, зрозумілішими й комфортнішими для іноземних і внутрішніх мандрівників. Очікується, що система запрацює повноцінно до 2027 року.

Як Китай перебудовує туристичну систему

Міністерство культури та туризму спільно з Адміністрацією цивільної авіації представили стратегію, яка має об’єднати дві ключові галузі, що раніше функціонували окремо. Йдеться не лише про оптимізацію логістики, а й про формування нової моделі подорожі, де турист отримує не тільки авіаквиток, а й доступ до пов’язаних сервісів — від інформаційної підтримки до культурних пропозицій у місці прибуття. Такий підхід має посилити внутрішній туристичний ринок і зробити Китай одним із найзручніших напрямків у регіоні.

Нові можливості для авіакомпаній та мандрівників

Одним із важливих напрямків реформи є розширення міжнародної авіамережі. Китай планує збільшувати кількість рейсів до країн-партнерів і активніше розвивати маршрути, які демонструють швидке економічне чи культурне зростання. Авіакомпанії отримають змогу адаптувати розклад під сезонні коливання попиту та створювати спеціалізовані туристичні продукти — від культурних до спортивних чи освітніх турів.

Таким чином уряд прагне полегшити доступ до більшої кількості регіонів та підтримати внутрішній туризм, який після пандемії стрімко відновлюється. Активне розширення маршрутів має також підвищити привабливість Китаю для іноземних мандрівників, які дедалі активніше повертаються до подорожей.

Як змінюється досвід іноземних туристів в аеропортах

Аеропорти Китаю вже адаптуються до нових вимог. У пунктах пропуску запроваджуються електронні анкети для прибуття, що скорочує час проходження контролю. У терміналах оновлюються інформаційні системи, з’являється зрозуміла багатомовна навігація, яка допомагає іноземцям швидше орієнтуватися у великих будівлях.

Паралельно розширюються безвізові можливості для низки держав, що позитивно впливає на в’їзний туризм. Уряд наголошує, що перші години перебування іноземця в країні мають бути максимально передбачуваними й комфортними. Саме тому цифрова модернізація та оновлення логістики в аеропортах є ключовою частиною реформи.

Аеропорти як частина туристичного маршруту

Великі хаби — Пекін, Шанхай та Гуанчжоу — поступово перетворюються на багатофункціональні простори, де турист не лише пересідає з рейсу на рейс, а й знайомиться з культурним контекстом регіону. Йдеться про оновлені виставкові зони, покращену внутрішню логістику та посилені транспортні зв’язки з популярними туристичними районами.

Паралельно китайські авіаперевізники розширюють присутність на ринках Південної Азії та Близького Сходу, що створює умови для формування нових туристичних потоків і збільшує кількість іноземних відвідувачів, які обирають Китай як основний або транзитний пункт.

Що очікувати до 2027 року

Уряд прогнозує, що інтеграція туризму та авіації дозволить створити систему, у якій логістика, транспорт і туристичні сервіси працюватимуть узгоджено. Це має привести до підвищення якості обслуговування, розширення доступу до туристичних регіонів і появи нових форматів подорожей, що акцентуватимуть на локальній культурі та різноманітності китайських провінцій.

Аналітики зазначають, що реформа здатна суттєво посилити міжнародні позиції Китаю на ринку подорожей. Завдяки новій моделі країна може перетворитися на один із головних транспортно-туристичних центрів Азії та значно збільшити економічний ефект від туризму вже в найближчі роки.

Джерело: eTurboNews

Валерія Басараб

Головне фото: China Southern Airlines