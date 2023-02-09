Ryanair анонсувала завершення ери дешевих авіаквитків

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair більше не пропонуватиме рейси за мінімальними цінами. Все через різке зростання вартості нафти.

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже у 2023 році. О’Лірі пояснив, що у найближчі рік-два відпочиваючі не побачать тарифи нижче 9,99 фунтів стерлінгів через високі ціни на нафту, пише The Sun.

“Цього року ми побачимо високе однозначне зростання цін другий рік поспіль, чого не було дуже давно”, – заявив глава Ryanair.

Ціни на весняні рейси Ryanair наразі стартують від 29,99 фунта стерлінгів (близько 35 євро), тоді як раніше квитки на аналогічні напрямки можна було придбати за ціною до 10 фунтів (близько 12 євро).

Варто відзначити, що глава Ryanair і раніше попереджав про майбутнє зростання цін на авіаквитки, оскільки, на його думку, вони стали “занадто дешевими”.

Дар‘я Кисличенко

(Фото: lowcost-flights.com.ua)