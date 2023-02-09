FlixBus відкриває нові рейси до Німеччини та Польщі

Європейська автобусна транспортна компанія FlixBus запускає два нових маршрути до Німеччини та Польщі. Вони вирушатимуть із Києва й Одеси. Перші рейси заплановано на 14 лютого.

Автобуси курсуватимуть із Києва до Гамбурга та з Одеси до Варшави. Маршрут до Німеччини проходитиме через Житомир, Рівне, Львів, Берлін, Гамбург і Бремен. Автобус до Польщі курсуватиме через Умань, Вінницю, Хмельницький, Львів і Люблін.

Суботу вівторок, п’ятницю та суботу виконуватимуться три рейси на тиждень із Києва до Гамбурга. Час у дорозі становитиме близько 30 годин з урахуванням перетину кордону. Ціна квитка – близько 2,7 тис. грн. Автобуси до столиці Польщі відправлятимуться щодня. Час у дорозі становитиме близько 24 годин. Вартість квитків може бути різною – 1,5 тис. грн. До 2,3 тис. грн.

“Сьогодні ми робимо наступний крок у розвитку ліній з України до Німеччини та Польщі. Варшава, Берлін і Гамбург є топнапрямками для мандрівників – попит показує, що українцям важливі ці маршрути. Загалом, за цей надскладний для всіх рік ми подвоїли в розмірах українську мережу і плануємо далі відкривати нові лінії, якщо бачитимемо, що послуги з перевезень потрібні людям», – Міхал Леман, директор FlixBus в Україні,

Квитки на ці рейси вже доступні для бронювання , повідомили в компанії.

Загалом FlixBus має 16 ліній з України, вісім із яких відкрили після початку повномасштабного вторгнення. Це рейси до Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини й Австрії.

Анна Запша

(Головне фото: epravda.com.ua)