Українцям продовжили безкоштовний роумінг у країнах Європи

Безкоштовний роумінг для українців у Європі діятиме ще півроку. 27 операторів ЄС та України продовжили дію відповідної угоди.

Про це інформують в Міністерстві реінтеграції .

Вказано, що нову спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного роумінгу для українців в ЄС підписали сім українських: Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom Group та 3Mob та двадцять європейських мобільних та фіксованих операторів.

Українці, які перебувають у Європі, зможуть і надалі телефонувати рідним за діючими в Україні тарифами. Це стало можливим після останньої зустрічі українських урядовців з єврокомісарами.

Для його підключення робити нічого не потрібно: послуга вмикається автоматично й поширюється як на дзвінки в Україну, так і навпаки. Потрібно лише оплачувати свій тарифний пакет (щомісячну абонплату).

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання щодо приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС на постійній основі вже скоро.

Крім того, європейська сторона підтвердила готовність схвалити оновлений додаток (правила телекомунікаційних послуг) до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Анастасія Білоус

(Фото: pexels.com)