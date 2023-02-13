Бренд Six Senses відкриває готель у занедбаному особняку

Бренд розкішних готелів Six Senses планує реалізувати свій новий проєкт в старому особняку Burnham Beeches на австралійських горах Данденонг. За повідомленням на головному сайті бренду, готель відкриється в середині 2025 року.



Six Senses Burnham Beeches дебютує з 43 номерами, терасою, рестораном з кріслами на відкритому повітрі, бібліотечним баром та майданчиком на даху. Більшість номерів курорту будуть розподілені по всьому особняку, також буде доступний окремий котедж із двома спальнями та суміжний люкс з однією спальнею.

Бренд також планує побудувати для туристів фермерські та трав’яні сади, дитячий ігровий майданчик, SPA салон Six Senses з вітальнею, бутиком, процедурними кабінетами, тренажерним залом та сауною.

За інформацією на офіційному сайті Burnham Beeches , історичний будинок та його маєток площею 22 гектари, знаходиться за 25 миль від Мельбурна на хребтах Данденонг. Він був спроєктований у 1933 році для австралійської сім’ї. Маєток закріплений триповерховим особняком у стилі ар-деко, який слугував головним елементом власності.

Данденонг – це низький гірський хребет у Австралії, відомий своїми невеликими містами на вершині пагорба та лісовими пішохідними стежками. Відвідувачі матимуть змогу придбати місцеві вина, ремесла ручної роботи та свіжі продукти.

Варто зазначити, що станом на 2023 рік, бренд Six Senses має у своєму портфоліо 20 розкішних готелів та курортів.

Як і інші готелі бренду, перший австралійський готель Six Senses Burnham Beeches буде орієнтований на перебування туристів на відкритому просторі.

Анастасія Головань

(Головне фото: https://www.theaustralian.com.au/)