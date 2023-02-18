Мачу-Пікчу відновило туризм вперше після протестів

Після антиурядових протестів, з 15 лютого для туристів були відкриті кордони до цитаделі інків Мачу-Пікчу в Перу. Про це повідомила телекомпанія CNN, посилаючись на міністерство культури країни.

За інформацією видання, першими відвідувачами стародавнього міста стали 38 місцевих туристів та 45 іноземців. Пізніше 15 лютого Мачу-Пікчу відвідали ще 700 людей.

Рішення було прийнято між владою, соціальними групами та місцевою туристичною галуззю, задля гарантування безпеки знаменитої туристичної пам’ятки та транспортних послуг.

Місто закрили для туристів ще 21 січня через протести, що охопили різні регіони країни. Протестувальники вимагали відставки президента, конгресу та проведення дострокових президентських виборів. Найбільш жорсткі зіткнення відбувалися в Куско, де розташовані визначні пам’ятки.

Під час протестів в Мачу-Пікчу невідомі розібрали залізничні колії, що вели до історичної пам’ятки міста. Це змусило уряд доставити вертольотом понад 400 відвідувачів із туристичної локації до безпечних для перебування міст.

За даними Управління омбудсмена, протести в Перу призвели до загибелі 60 людей, серед яких 48 цивільних осіб загинули в сутичках із силами безпеки.

Варто зазначити, що Мачу-Пікчу (у перекладі “Стара Гора”) – це стародавнє місто інків, побудоване в середині XV століття, і є головною пам’яткою Перу. З 2007 року входить до списку 7 нових чудес світу. Мільйони туристів у супроводі гіда відвідують це таємниче місто та намагаються знайти відповіді на загадки.

Анастасія Головань

(Головне фото: educaborras.com)