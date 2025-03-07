Що робити в Буковелі, якщо не вмієш кататися на лижах?

Буковель – курорт, у який щороку приїжджають тисячі туристів з усієї країни розсікати гірськими схилами. Лижи й сноуборди – єдиний прийнятний тут вид транспорту. І недарма, адже цей гірськолижний курорт славиться різноманіттям трас для катання та готелів для відпочинку. Та що робити в Буковелі, якщо таки поталанило потрапити сюди з хорошою компанією, та катання на лижах – не ваша сильна сторона?

У цьому матеріалі ми розповімо про цікаві атракції Буковеля, які зроблять ваш візит у цей курорт цікавим і неповторним.

Родельбан

Родельбан – двомісний транспортний засіб, що котиться по спеціальних металевих рейках. Призначений він для швидкісного спуску з гори. Траса родельбана має купу різких поворотів, підвищень і віражів. На перший погляд екстримальний актракціон насправді принесе купу захопливих емоцій. Спуск починається на горі, тому спершу потрібно буде піднятися на вершину гори підйомником – а це вже забезпечить вам мальовничий вид на весь Буковель.

Сам спуск на родельбані викликає захват. Різкі повороти й значна швидкість спершу видаються страшними, проте насправді атракція приносить настільки яскраві емоції, що родельбан полюбляють навіть діти.

Етно-парк «Гуцул Ленд»

Якщо ви прагнете поринути у справжні гуцульські традиції – вам точно варто завітати сюди. Цей етно-парк по-справжньому унікальний, адже містить велику територію, на якій розміщені хатини різних ремісників. Мисливці, вівчари, ткачі, гончарі – до кожного з них ви можете завітати в гості й роздивитися, як жили справжні гуцули. А також повзаємодіяти з різними побутовими елементами на локаціях: змолоти борошно, попрацювати на верстаті, посидіти коло печі.

Також у парку є контактний зоопарк із дикими та світськими тваринами, а на самій території парку є озерце, місточок, великі гойдалки. За додаткову плату можна також взяти участь у цікавих майстер-класах, на яких ви дізнаєтеся про давні ремесла й гуцул.

Аквапарк «Мавка»

Басейни, гіркі, спа, їжа – усе тут на вищому рівні. Ідеальне місце для поєднання активного відпочинку в басейні та натхненного релаксу в спа.

У аквапарку є басейн із хвилями, гірка з VR-окулярами, гарячий басейн із видом на гори, численна кількість саун, кафе, а найцікавіше – магічна атмосфера лісових пригод, саме тих, що відбуваються в мультфільмі «Мавка». Усі зони аквапарку оздоблені тематично, у кожному куточку розміщені елементи з мультфільма – це надає аквапарку особливої привабливості й робить відпочинок у ньому цікавим.

Панорамні бари

Панорамні бари Panorama Lounge розташовані на верхівках гір у Буковелі. Вони не залишать байдужими сучасну молодь. Для того, щоб потрапити в цей панорамний бар – потрібно піднятися на підйомнику й знайти заклад на верхівці гори. Він призначений для лижників, щоби ті мали де поїсти й перепочити під час свого рейсу. Та звичайні відвідувачі також можуть долучитися, адже запальної музики вистачить на всіх!

Тут ви можете й поласувати смачним обідом, і випити оригінальний коктейль, і потанцювати! У панорамі постійно грають круті диджеї, танцмайданчик завжди сповнений запальних відвідувачів. А навколо – мальовничі гірські пейзажі.

Ковзанка

Невеличка, але зручна ковзанка в серці Буковелю допоможе вам активно провести час. Якщо ви не вмієте кататися – на ковзанці можна придбати заняття з інструктором, який допоможе вам впевнено триматися на льоду. Для дітей там є допоміжні «тваринки», на які можна спертися під час катання, щоб не впасти й навчитися впевнено їздити на ковзанах.

Чани та СПА

Якщо ви зупинилися в готелі, який не пропонує водні процедури, – їх можна влаштувати й поза межами вашого пристанища. У Буковелі є велика кількість спа-центрів, доступних для відвідувачів з усього курорту. Обов’язково скористайтеся нагодою відвідати один із них, адже що може бути краще за гарячу сауну або тепле джакузі після морозного дня серед гірських вершин?

Сосновська Єлизавета

Головне фото: vidviday.ua