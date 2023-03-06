Штраф за фільм, або Чого краще не робити в Німеччині

У Німеччині запроваджений закон, що забороняє скачування будь-якої інтелектуальної власності з мережі Інтернет, – повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Німеччина завжди вирізнялася серед інших країн незвичними заборонами. Конкретно ця стосується не лише фільмів, а й музики та електронних книг, – розповідає TIK TOK блогерка Sorokabiloboka.

Сума штрафу залежить від розміру контенту та того, кому належать авторські права на той, чи інший контент. Це можуть бути тисячі євро. Все залежить від позивача та рішення суду.

Німецький закон про авторські права забороняє публічно відтворювати, наприклад, фільми та музику без згоди власника прав. Розповсюдження (обмін файлами), потокове відтворення (перегляд), чи завантаження без дозволу є порушенням. У Німеччині дозволяється потокове відтворення та завантаження захищеного контенту для приватного використання, якщо джерело є надійним. До таких відносяться передусім платні потокові сервіси. Якщо веб-сторінка пропонує трансляцію чи завантаження найновіших фільмів чи музики безкоштовно, то швидше за все це буде порушенням авторського права. Лише правовласник може відтворювати та публікувати контент. Він може дати таке право іншим. Але якщо хтось відтворює або публікує без дозволу, то це буде порушенням авторських прав.

Законним є лише оформлення підписки на послуги або перегляд/завантаження контенту з платних сервісів, таких як Netflix, YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon та інші. Виключають лише випадки, коли продукт спочатку має безкоштовну ліцензію, наприклад: GNU GPL. Перегляд на безкоштовних платформах заборонено.

Існують спеціальні компанії, які “прочісують” Інтернет у пошуках нелегальних завантажень ліцензованого контенту. Потім правовласники звертаються до суду. Німецький закон про захист авторських прав дозволяє правовласникам притягати до відповідальності порушників в інтернеті. Провайдери зобов’язані надати всю інформацію про порушника юристам: IP-адреси, дату та час завантаження контенту. Так можна легко встановити фізичну адресу правопорушника.

Памʼятайте, що незнання закону не звільняє від відповідальності.

Анна Нечипоренко

(Головне фото: “Depositphotos”)