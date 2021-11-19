“Це щось новеньке” або Незвичні музеї у Польщі

Музеї це не лише макети динозаврів та їхні кістки, навколо яких бігають і галасують діти, чи галереї з різними картинами або стародавніми виробами. Це було б заїжджено і нудно. Хочеться чогось свіженького й екстраординарного? Пропонуємо вашій увазі кілька музеїв у Польщі, які вирізняються з-поміж інших.

Музей еротики

Музеї це, у першу чергу, місце для показу і збереження культурної спадщини. Відвідування музею передбачає ознайомлення з певними експонатами, їхні історією. Різні глечики, обладунки або картини – музеїв з такими речами доволі багато. А як щодо чогось більш… еротичного?

Якщо вам цікаво, як саме історично розвивалася еротика, то вам варто відвідати цей відносно молодий музей у Варшаві. Створений у 2011 році, він викликав неоднозначну реакцію через свою тематику, проте зараз цей музей налічує вже понад дві тисяч експонатів з усього світу.

Тут можна знайти перуанську еротичну кераміку, індійські барельєфи, китайський фарфор, японські картини Шунга і безліч інших незвичайних експонатів такої незвичної тематики.

Скульптури, талісмани, тибетські картини, плакати, мініатюри і навіть речі, які належать членам справжнього культу – все це можна знайти тут. Щось з цього настільки абсурдне, що без усмішки не подивишся, щось захоплює своєю елегантністю та незвичністю. Однозначно можна сказати одне – цей музей, як і його вміст, ви запам’ятаєте надовго.

Музей жаб

Напевне останнє, про що ми думаємо, коли говоримо про музеї або експонати, це жаби. Комусь ці створіння здаються гарними і грайливими, для декого вони постають у вигляді огидних слизьких мешканців боліт. А от у польському містечку Кудова-Здруй на їхню честь був збудований цілий музей!

Сам музей розташований поруч з дирекцією національного парку Столової гори. Основна мета – зберегти популяцію земноводних на нашій планеті, а також познайомити відвідувачів із особливостями їхнього життя. Ц ж все-таки музей.

Взагалі постійна експозиція на сьогодні налічує більше 3000 експонатів з різних континентів і країн. Насправді різноманітність виставлених речей просто неймовірна. Окрім живих і муміфікованих у формальдегіді різновидів жаб, тут можна знайти просто речі, які так чи інакше пов’язані з цими створіннями – побутові прилади на зразок великої дерев’яної ложки у формі жабки, різні аксесуари (такі як сонцезахисні окуляри, намисто), предмети одягу (маска для дайвінгу або сорочка з візерунками), керамічні глечики і подібні речі.

Крім цього, усім відвідувачам проводять невеличкі екскурсії й розповідають про заходи щодо збереження жаб і їхніх місць проживання, а також про те, що кожен з нас можете зробити для цього. Радимо не проквакати таку можливість.

Музей незвичних велосипедів

Велосипед – один з найвідоміших прикладів особистого транспорту. І за більш ніж 200 років існування цього чудового винаходу, було створено незліченну кількість різного кольору і форми велосипедів. Деякі з них настільки унікальні й незвичні, що інколи важко взагалі зрозуміти на який пристрій ви дивитесь.

Музей, про який ми хочемо вам розповісти, як раз і створений для таких «чудес інженерії», керівником його є Юзеф Костянтин Маєвський, дизайнер велосипедів. Сам музей розташований у селі Голомб, недалеко від Пулав. Слід зазначити, що особливістю музею (окрім, звичайно, його наповнення) є той факт, що ви можете не тільки роздивлятися експонати, а й спробувати проїхатися на них! Звичайно, якщо у вас вистачить сміливості осідлати подібні творіння.

А подивитися тут є на що – окрім стародавніх двоколісних агрегатів, також є моно-велосипед, циркові байки, тандемні та низькорамні велосипеди. Тут збирають і демонструють рикші – автомобілі, збудовані на основі велосипедів. Окреме місце займають прототипи, створені самим Маєвським. Тільки щоб проїхатися на таких, будьте готові сидіти догори ногами.

Хто знає скільки ще цікавих речей можна знайти на нашій прекрасній планеті. Подорожуйте, дізнавайтесь щось нове, відкривайте для себе нові світи і будьте щасливі!

Іван Бородін