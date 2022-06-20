Українські діти можуть їхати за кордон за спрощеними умовами

Задля поліпшення організованого відпочинку дітей в інших країнах, Кабінет Міністрів України постановою №661 від 10 червня спроситив умови виїзду.

Як повідомляє Держприкордонслужба , тепер організовані групи дітей зможуть покидати країну виключно за згоди Нацсоцслужби. Варто зазначити, що під час подачі документів до уповноважених органів більше не потрібно здійснювати їх нотаріальне засвідчення.

Окрім цього, потрібно такі документи:

списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, за відповідною формою;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених Правилами перетинання державного кордону громадянами України;

заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей.

Після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в’їзду в Україну або виїзду з України проставлять на списку штампи з відмітками “Виїзд” або “В’їзд”, а також “Державний кордон перетнули”. Там також буде зазначатися загальна кількість осіб, які виїхали та повернулися, зокрема осіб, які супроводжують групу дітей.

Діти, які виїхали з України у зв’язку з війною, зможуть потрапити у мовні табори або об’єднані табори з місцевими дітьми. Станом на сьогодні є пропозиції відпочинку в Болгарії, Туреччині, Греції, Іспанії тощо.

Нагадуємо, що раніше ми писали про те, яким буде відпочинок у Греції цього року.

Станіслав Ткацевіч