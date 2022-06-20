Українські діти можуть їхати за кордон за спрощеними умовами

Задля поліпшення організованого відпочинку дітей в інших країнах, Кабінет Міністрів України постановою №661 від 10 червня спроситив умови виїзду.
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Окрім цього, потрібно такі документи:
- списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, за відповідною формою;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;
- погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених Правилами перетинання державного кордону громадянами України;
- заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей.
Після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в’їзду в Україну або виїзду з України проставлять на списку штампи з відмітками “Виїзд” або “В’їзд”, а також “Державний кордон перетнули”. Там також буде зазначатися загальна кількість осіб, які виїхали та повернулися, зокрема осіб, які супроводжують групу дітей.
Діти, які виїхали з України у зв’язку з війною, зможуть потрапити у мовні табори або об’єднані табори з місцевими дітьми. Станом на сьогодні є пропозиції відпочинку в Болгарії, Туреччині, Греції, Іспанії тощо.
Нагадуємо, що раніше ми писали про те, яким буде відпочинок у Греції цього року.
Станіслав Ткацевіч