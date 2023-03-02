Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у поїзді «Київ – Варшава»

«Укрзалізниця» з 1 березня збільшує кількість вагонів на популярному рейсі «Київ — Варшава».

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Укрзалізниці» . При цьому у напрямку з Варшави до Києва збільшена кількість вагонів вирушить з 2 березня.

Повідомляється, що додаткові квитки стануть доступними виключно у застосунку «Укрзалізниці».

Рейс із Києва до Варшави був найпопулярнішим міжнародним потягом у 2022-му, кількість місць на маршруті вирішили збільшити. Через ажіотаж та активізацію перекупників «Укрзалізниця» перевела продаж квитків на найпопулярніший міжнародний рейс № 67/68 Київ – Варшава – Київ винятково в онлайн-канали. Нагадаємо, що зараз варшавський напрямок доступний виключно зареєстрованим пасажирам з реальним номером телефону та не більше чотирьох квитків у руки.

Зазначимо, що з Києва потяг відправляється о 18:14, а до Варшави прибуває о 10:12.

Дар‘я Кисличенко

(Фото: фото прес-служби «Укрзалізниці»)