US Travel визначає проблеми подорожей

Асоціація US Travel оголосила про нове щоквартальне опитування споживачів спільно з Ipsos, яке передбачає та визначає поведінку та ризики споживачів, а також висвітлює найбільші можливості для розвитку туристичної індустрії.

Дослідження показало, що близько 50% американських респондентів оцінили свій поточний фінансовий стан як середній або нижчий, при цьому 61% туристів і 69% бізнес-мандрівників відчувають себе добре або відмінно щодо свого фінансового благополуччя протягом наступних шести місяців.

Дані показали, що 79% туристів планують вирушити в дорогу протягом наступних шести місяців, а близько 33% заявили, що планують подорожувати більше в 2023 році, ніж у 2022 році.

Що стосується ділових мандрівників, 80% планують здійснити робочу поїздку в найближчі шість місяців, а ще 75% очікують збільшення витрат на ділові поїздки цього року. Групові ділові поїздки мають найбільший імпульс: 35% сказали, що вони витратили б такі ж або більше, ніж рівень 2019 року в наступні шість місяців, більше, ніж будь-який інший тип ділових поїздок.

Дослідження також висвітлює потенційні проблеми, у тому числі 36% американців заявили, що подорожували б більше в наступні шість місяців, якби цей досвід був керованим. Інші 45% оцінили враження від авіаперельоту як неякісні через затримки або скасування, натовпи та затори.

82% респондентів принаймні деякий час працюють віддалено, у тому числі 31% працюють повністю віддалено. Для ділових мандрівників, які працюють віддалено, 39% заохочуються до поїздки, щоб особисто зустрітися зі своїм керівником, а 36% — для спілкування з колегами та членами команди.

Анастасія Корнійчук

(Головне фото з https://economictimes.indiatimes.com )