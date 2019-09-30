Арабська казка: Дубай

Дубай – одне з найпопулярніших місць відпочинку 2018-го року. Надмірна увага туристів цілком обґрунтована, оскільки тільки тут можна побачити найвищу будівлю світу, снігові схили посеред пустелі і острови, що із кожним днем все більшають.

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Дубай – один з семи еміратів Об’єднаних Арабських Еміратів і один з найбільших туристичних центрів на Ближньому Сході.

Дубай надзвичайно багате місто. При народженні дитини, уряд перераховує на рахунок немовляти 40000 $, дарує 100 кв.м території для будівництва і оплачує навчання у будь-якому університеті світу. До того ж, кожен громадянин отримує щорічний дохід від експорту нафти. Однак такі блага отримують тільки 10-15 % корінного населення. Решту відсотків складають емігранти з різних країн світу. А отримати громадянство ОАЕ гостю з іншої країни неможливо.

Такою вражаючою ця територія була не завжди. Ще 50-60 років тому тут була палюча пустеля, де жили ворогуючі племена бедуїнів. Все змінилося, коли знайшли нафту. А пізніше, 2 грудня 1971 р. виникла нова держава – Об’єднані Арабські Емірати, яка є конфедерацією з семи окремих князівств.

Заборони:

Одразу, з чим зіштовхується турист – це з кількістю заборон, що чатують на кожному кроці. Вживати спиртне або бути у нетверезому стані на вулиці – заборонено, тому у магазинах відсутній будь-який алкоголь. Для того, щоб законно придбати таку продукцію, потрібно піти в поліцію і отримати ліцензію. Інший варіант – нічні клуби і бари при готелях, однак варто бути готовим, що замовлення влетить у добру копійчину. За порушення на людину чекає покарання від штрафу до ув’язнення. За наркотики – смертна кара. Обійми і поцілунки у людних місцях теж є порушенням закону. У ОАЕ цінують приватне життя, тож варто бути готовим до негативу оточуючих, якщо вони вважатимуть, що потрапили до вас у об’єктив камери.

Кухня

Кухня ОАЕ представляє собою синтез страв сусідніх держав. Більшість страв складаються із м’яса, однак саме свинину можна скуштувати тільки у ресторанах європейської кухні. Варто спробувати смажені м’ясні кульки “кеббе”, м’ясо із спеціями і рисом “макбус” або м’ясо ягняти з рисом і горіхами – “гузи”. Можна спробувати і звичну для нас шаурму, кебаб і хумус. Надзвичайно багато закладів індійської і малайської кухонь. У закладах індійської кухні на туриста чекає надлишок страв із додаванням масали. Масала – це специфічна суміш різних спецій (від 3-х і понад 10-ти), яка використовується в кухнях Південної Азії. Варто спробувати masala tea і Chicken tikka masala.

При замовленні туристу варто уточнити, на скільки гострою повинна бути страва.

Транспорт:

Місто зовсім не пристосоване для пішоходів. Через велику кількість автобанів і високу температуру, усе довкола перетворюється на розпечену пательню. Хоча уряд намагається з цим боротися, будуючи зупинки із кондиціонерами і проектуючи схеми охолодження цілого міста, поки найзручнішим транспортним засобом є метро. Особливістю Дубайського метрополітену є те, що поїзд функціонує на повній автоматиці, а вагони розділені за гендером. Туристка може проїхатися у вагоні для чоловіків, проте чоловіку не варто навіть заходити у вагони для жінок. Заплативши удвічі більше, можна проїхатись у вагоні класу «VIP» із зручними кріслами.

Найкраще починати знайомство з містом з оглядового майданчика, що розташований на 124-му поверсі найвищої будівлі планети – Бурдж Халіфа. Вавилонська вежа сьогодення сягає 828-ми метрів і складається з 162-х поверхів. Окрім захоплюючого краєвиду, на відвідувачів чекають інтерактивна історія міста, різноманітні сучасні інсталяції і кав’ярні.

Оскільки температура повітря у місті завжди висока (може досягати близько 50 °C влітку), місцеві жителі влаштовують собі прогулянки не на вулиці, а у торгових центрах. Дубай і тут є рекордсменом: у місті розташований Дубай Молл – найбільший торгово-розважальний центр у світі. Він з’єднаний із найвищою будівлею світу – Бурдж Халіфа. Загальна площа центру становить більше 1, 2 млн м². Окрім різноманітних магазинів і ресторацій, тут розташований один з найбільших океанаріумів світу, в якому можна побачити більше 33 000 риб і морських тварин, у тому числі, акул і скатів. Вартими уваги туриста, що вперше побував тут, є також і комплекси кінотеатрів з 22 екранами, і льодова ковзанка олімпійських розмірів. Ще один варіант сховатися від набридливого сонця – це відвідати «Ski Dubai» – перший гірськолижний комплекс на Близькому Сході і один з найбільших у світі.

Наступна будівля, що варта уваги – це один з найпомпезніших готелей світу – Бурдж-ель-Ара́б. Бурдж-ель-Ара́б являє собою 321-метровий вітрильник зі 60-ма поверхами. Окрім високо рейтингу і цін, його особливістю є те, що із холу готелю можна побачити всі 60 поверхів аж до стелі. Оглянути таку красу зблизька не вийде, адже Бурдж-ель-Ара́б єдиний готель міста, вхід на територію якого суворо обмежується. Однак це не заважає гідам проводити екскурсії аж до воріт диво-комплексу.

Попри велику територію, місто не має достатньо доступу до моря. Для збільшення пляжної площі, було вирішено зробити штучні «Пальмові» острови, архіпелаг «Світ» і ряд інших дивовижних проектів. Острови всіяні арабськими віллами, доступ до яких заборонений, і п’ятизірковими готелями, що дивують новизною архітектурної думки. Вартим уваги є готель «Atlantis The Palm», який відкрито у 2008-му році, одним із перших на островах. Хоча паркування поблизу готелю заборонене, багато туристів приїздять сюди, щоб хоч на п’ять хвилин намилуватися мальовничими краєвидами.

Хоча, у ОАЕ не вітають публічність особистого життя, все ж є маленька, але гарна, можливість поглянути, як живуть правлячі кола. Шейх Мухаммед дозволив вхід туристам на частину території своєї резиденції і кожен може відчути себе на мить шейхом: побачити великі сади, тріумфальну арку, на вершині якої видніється скульптура арабських скакунів, і почути спів павичів.

Рекомендуємо відвідати «LEGOLAND Dubai» – тематичний парк розваг, в якому усе зроблено із лего. А для відчайдушних туристів – сафарі Аравійською пустелею на позашляховиках і відвідування селища бедуїнів.

«Мені подобається це місто. Я тут вдруге і буду приїздити ще. Особисто я обрав тур, який йде маршрутом «Atlantis The Palm» – Бурдж-ель-Ара́б- Дубай Молл-Бурдж Халіфа». Хоча екскурсія була російською, я отримав масу задоволення.» – Артур, турист.

Левицька Лілія