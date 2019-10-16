Частинка «Софіївки» на Київщині

Дендропарк «Олександрія» — київський аналог черкаської «Софіївки», унікальне поєднання романтизму та сентименталізму.

Коли втомлюєтесь від метушні й шаленого темпу великого міста, виникає величезне бажання втекти кудись, аби знайти дзен. І навіть якщо втома настільки переважує, що нема сил шукати цікаві місця і продумувати маршрут, варто згадати про туризм Україною. Адже одна маленька бюджетна поїздка може забрати у Вас один день, зате натомість подарувати гарний настрій і залишити приємні спогади.

У погожий теплий день беріть квитки на міську ранкову електричку за 6 гривень і сміливо вирушайте у маленьку подорож. Маленький секрет: підійдіть до перших вагонів, тоді стояти точно не доведеться.

Майже дві години дороги — і Ви вже у Білій Церкві. Далі прямуйте на зупинку, звідки можна відправити власне в «Олександрію». Це найбільший та найстаріший дендропарк України. Його було закладено ще у 80-х роках ХVIII століття графом Ксаверієм Браницьким, а названо на честь його дружини. На території парку розташовано багато ставків, водоспадів та фонтанів. До речі, зі ставками пов’язана цікава легенда. Подейкують, що Браницькі наказали засадити береги отруйними рослинами, аби вберегти їх від вилову риби. Ці рослини й справді були висаджені й ростуть там й досі, але боятись їх не варто, а от рвати не радимо. Загалом до середини XIX століття «Олександрія» була одним з найпрекрасніших парків Російської імперії з елементами романтизму та сентименталізму. Шкода тільки, що під час Громадянської війни в Росії та під час Другої світової війни частину будівель та дерев було спалено. Однак попри це, подивитись є на що, адже в парку відбувається реконструкція будівель, з’являються відреставровані скульптури.

На території «Олександрії» дуже легко загубитись, тому радимо завчасно сфотографувати план парку, адже відразу від входу починається розгалуження численних алей.

Спершу пропонуємо попрямували вузенькою алейкою до Великої галявини. Вона — рекордсмен за кількістю видів рослин, розташованих на обмеженій площі. Тут зростає 83 види дерев та 97 видів трав. Усього 170 видів на 10 гектарів. Та серед решти дерев увагу привертає гігантська тополя, а ще найстаріші в Україні тюльпанове дерево і сосна Веймутова. Почати з Великої галявини варто хоча б тому, що система алей сполучає її з усіма ділянками та найголовнішими архітектурними пам’ятками. Наступним об’єктом, на який ми радимо звернути увагу, є архітектурна споруда «Руїни». Вона має два яруси. Нижній ярус виконує роль підпірної стінки греблі Лазневого ставка, а верхній, виконаний у вигляді великого будинку без даху, височіє на греблі. Прямо з-під «Руїн» витікає водоспад, а зсередини споруди можна помилуватись незрівнянними краєвидами.

Ще одним місцем, яке просто необхідно відвідати в «Олександрії», є Китайський місток. Це абажурна альтанка з вигнутою покрівлею, створена в стилі архітектури Південно-Східної Азії. Поруч з альтанкою розташовані дві металеві скульптури китаянки та китайця. У вихідні Вам доведеться навіть трошки зачекати, поки інші туристи зроблять кілька фото біля чарівної пані. Після того, як помилуєтесь маленькою частинкою китайської культури, не забудьте оглянути колонаду «Відлуння», що знаходиться неподалік. Вона входить в композиційне ядро найвизначніших пам’яток парку. Колонада побудована у вигляді давньогрецьких амфітеатрів. Її ефектний вигляд доповнюється унікальними акустичними властивостями: якщо ви скажете слово пошепки в одному кінці колонади, то воно розбірливо залунає в іншому. Зважаючи на акустичні властивості, у колонаді інколи навіть проводять концерти.

Після такої насиченої прогулянки останнім місцем у списку наших порад є джерело «Лев». Спускайтесь кам’яними сходами іта побачите зроблені з велетенського каменю стіл і лавки. Саме джерело охороняють два величні леви. Це ідеальне місце для того, щоб просто посидіти у суцільній тиші під тихенький шум води ійзібратися з думками.

Так маленька одноденна подорож може надовго наповнити Вас спокоєм та приємними враженнями.

Вікторія Гірко