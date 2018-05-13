Чим Одеса не Париж?

Одеса – улюблениця туристів як з України, так і з усього світу. Сюди щоліта приїздить неймовірна кількість гостей. Але щоб насолодитися красою цього міста не обов’язково відпочивати в теплу пору року. Кожен турист має свої плани та цілі в Одесі. Когось приваблює море влітку, хтось любить милуватися його красою восени. Комусь подобається бути з містом на самоті, а іншим, навпаки, до вподоби великі шумні компанії. Так що ж може запропонувати Одеса гостям міста?

Сам собі капітан

Якщо ви самотній корабель, який щороку мандрує екзотичними країнами та місцями у пошуку незвичайних речей, щоб насолодитись ними наодинці, пропонуємо вам триматися курсу відповідно до запропонованої нами мапи. Подорож варто почати, пришвартувавши свій корабель на морському вокзалі, щоб погляд відразу спрямовувався на “Золотого хлопчика” – композицію скульптора Ернста Невідомого. Там же ви можете зрівняти якір свого корабля з якорями, що представлені з різних регіонів Чорного моря. Щоб залишитися непоміченим і оминути низку туристів, вам варто швидесенько проскочити 192 сходинки Потьомкінських сходів і звернути в будь-який провулок, куди забажає ваше серце. Не забудьте кинути оком на відомий Одеський національний академічний театр опери та балету, про який ви часто читали в книгах класиків.

Юному чи вже досвідченому штурманові неодмінно треба відвідати літній кінотеатр “Sunday”, де можна переглянути улюблені фільми, лежачи на екологічних диванах з дерев’яних піддонів та з пуфиками, набитими соломою. Поєднання раритету і новобудівель допоможуть втамувати вашу екстравагантну душу. Також подорож в дусі естета зможе підтримати візит до “Плоского” будинку у Воронцовському провулку.

Незвична ідея архітектора, де будинок спершу дозволяє вам побачити лише одну свою сторону. Але якщо ви зможете увійти в його довіру, він відкриє вам свій секрет – будівля має трикутну форму. Квіти й фіранки на підвіконнях, що на перший погляд самотньо прикрашають стінку, мають своїх тат та мам.

Для справжнього гурмана, який любить смакувати тишу, втамувати голод можна в кафе “Базилік”, особливість якого схована в дрібницях. Наприклад, взимку в меню пояснюють, як зігрітися в холодну погоду: для цього потрібно 5 пухнастих котів чи 30 хом’ячків. Згадують і альтернативу – зробити зарядку або подивитися на фото коханої людини. А в кінці вже пишуть, що можна просто випити глінтвейн.

Не май сто фото, а май сто фото з друзями

Якщо весь запланований вами маршрут був знищений ще в потязі, значить ви їдете на відпочинок з друзями. Компанія товаришів часто зіштовхується з розбіжністю поглядів та вподобань, в кінцевому результаті дискутує всю подорож, пропускаючи головне – відпочинок. Пропонуємо спробувати наш квест для дружніх, але цілком різнобічних особистостей. Почати треба з того, щоб всі заховали гаджети до кишень і насолоджувалися враженнями один одного від побаченого. Ні в якій соціальній мережі користувачі не зможуть так добре зрозуміти ваші емоції, як ті, хто переживає їх разом з вами. Поки всі сповнені енергії варто навідатися до найвідоміших місць Одеси, які не тільки спадали вам на думку, а про які ви встигли начитатися ще до приїзду. Це може бути Дерибасівська вулиця, Потьомкінські сходи, Воронцовський палац, пам’ятник “12-тий стілець”, Пасаж, міський сад, пам’ятник Утьосову. В цьому переліку точно є те, що кожен з вас хотів побачити. А головне, що фото в Інстаграмі будуть різними, і вашим спільним друзям не доведеться оцінювати декілька однакових світлин.

Для того, щоб додати до прогулянки трохи енергії та веселощів, пропонуємо вам взяти

напрокат велосипеди Need-a-bike і трохи проїхатися з вітерцем. Так ви зможете побачити набагато більше і нарешті активізувати найповільнішу персону з вашої компанії. Трохи втомившись, варто навідатися до всіма улюбленого “Компоту” й ситно перекусити, а згодом відправитися далі по вечірньому місту, вже залишивши велосипеди власнику.

У вечірній час радимо залишитися на Дерибасівській і послухати одеських музикантів, які додадуть у ваш день трохи спокою та романтики. Боятися, що вас до танцю не покличуть, не варто: хтось з компанії точно “тонка натура” і закружляє вас у самому серці Одеси. І за вже сформованою традицію бажаємо вам вдалої ночі на березі моря. Говорять, що в житті треба робити щось не типове, і 9 з 10 туристів вирушають шукати пригод вночі саме на одеські пляжі. Бажання зрозуміле, адже краса нічного моря, велич хвиль та морська стихія постає у всій красі. Головне – не забудьте захопити теплі речі, а далі ми даємо волю вашій фантазії.

Рай для закоханих

Цей розділ написано для чоловіка, який уявлення не має, куди повести свою кохану дівчину, або для коханої дівчини, у якої аж занадто багато планів, що роблять місію нездійсненою.

Для того, щоб насолоджуватися Одесою достатньо буде пройтися вдвох по місту, тримаючись за руки. Але все ж, якщо ви крім очей один одного хочете побачити місто, отримуйте не зовсім таємний і любовний лист. Ранок пропонуємо почати далеко від центру міста на романтичній затоці, де ви зможете помилуватися тисячами пташок, а тисячі пташок – вами. Звідти відправитися на Тещин міст, на огорожу якого закохані вже багато років вішають замки на знак кохання. До того ж звідси вдень і вночі відкривається чарівний краєвид на морський вокзал – місце, де часто зупиняються самотні кораблі, які щороку мандрують екзотичними країнами та місцями у пошуку незвичайних речей. Далі можна відправитися в Аркадію – головне курортне місце Одеси. Там можна знайти все, що забажає ваша друга половинка: смачну їжу, атракціони, пляжні клуби, цікаві фонтани, магазини одягу та сувенірів. І якщо раптом ви захочете освідчитися своїй дівчині, ювелірний магазин допоможе це зробити правильно, а головне – романтично, бо яка дівчина не мріє про каблучку.

Щодо вечері, то найкраще за все повернутися на Дерибасівську і завітати до найтеплішого ресторану міста “GluKoza”. Найсоковитіші та найяскравіші страви допоможуть надовго запам’ятати смак одеського курорту. Ввечері найкраще навідатися на “Дах моря”, який нещодавно з’явився на пляжі “Ланжерон”. Зауважимо, що в Одесі багато заведено робити на даху: зустрічати світанки, гуляти, влаштовувати маленькі свята і великі таємні зустрічі. Неймовірний романтичний краєвид і приголомшливий запах моря, смак солоного вітру на вустах, польоти чайок створюють справжнє казкове завершення подорожі в цьому місті.

Залишилося лише визначити, яка подорож підійде саме вам і чи готові ви здійснити всі три подорожі за своє життя. Недарма туристи з’їжджаються до Одеси з усього світу. Недарма великі письменники складають вірші, художники малюють картини, а композитори пишуть музику про це чарівне місто. Людина, яка хоче пізнати світ, однозначно має пізнати Одесу. Людині, яка хоче навчитися кохати, варто почути одеських музикантів. Людині, яка хоче долати перешкоди, буде корисно познайомитися з одеським гумором. В житті важливо побудувати свій маршрут, за яким йтиме доля, як маршрут, за яким ви йтимете Одесою. Все набагато простіше, ніж здається, варто лише зрозуміти себе. Подорожуйте світом, але не забудьте завітати до Одеси – міста, яке заполонить ваше серце. Бо чим Одеса не Париж?

Тетяна Петренко