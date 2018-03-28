Екстрим по-київськи

В Україні екстремальні види спорту з кожним роком все більше і більше поширюються серед пересічних громадян. Причин є декілька: по-перше, стрімкий розвиток соціальних мереж, що сприяє активній комунікації серед охочих отримати свою дозу адреналіну, по-друге, шалений темп життя, який вимагає боротьби зі стресами та поганими емоціями.

Особливою популярністю серед жителів столиці користуються троллей, роуп-джампінг, бейс-джампінг, банджи-джампінг, скеклайн та мотузкові парки. Спробуємо розповісти, де, як, коли та за скільки в Києві можна отримати потужну дозу адреналіну.

Троллей через Дніпро

Троллей – швидкий спуск на ролику по натягнутій мотузці. Вперше на території України такий вид спорту з’явився у 2007 році. А вже сьогодні кожен охочий може здійснити спуск у повітрі через Дніпро, який є найбільшою переправою в Україні. Троллей від Арки Дружби народів на Труханів острів має довжину 532 метри. Відстань долається за 45 секунд, адже швидкість польоту іноді досягає 60 км/год. Троллей у Києві на період катання (теплі пори року) працює щодень. Єдине обмеження – вага не більше 130 кілограмів. «Полетіти» можуть і діти, але у тандемі з дорослим, що обійдеться у 250 гривень. Вартість польоту однієї людини – 150 гривень, студентам надаються знижки.

Роуп-джампінг на Пішохідному мосту

Роуп-джампінг – стрибки з висотних об’єктів, що тривають 1-1,5 секунди та поступово переходять у вільне падіння. Здійснюються вони за допомогою спорядження для альпінізму: шнурів, карабінів, навісок, додаткових систем та спорядження (залежно від умов стрибка). В основі роуп-джампінгу покладено принцип маятника, що забезпечує безпеку стрибуна, але попри це він добряче «полоскоче нерви».

Свої враження від стрибка любителі адреналіну порівнюють зі стрибком з парашутом. «Головне не дивитися вниз і не боятися, що спорядження не витримає. Це виключено точно. Мій перший стрибок запам’ятався неймовірним страхом висоти та слізьми радості. Але це було чудово. Тепер, коли мені не вистачає емоцій, я стрибаю», – ділиться емоціями Катерина (студентка, 23 роки, у своєму арсеналі має 6 стрибків).

Зараз у Києві працює команда альпіністів «Без меж», яка популяризує роуп-джампінг серед молоді. Знайти їх можна у мережах або безпосередньо на місці стрибка – на Пішохідному мосту. Стрибки з 26-метрової висоти коштують 100 гривень, тоді як падіння у тандемі – 250.

Бейс-джампінг у «Гідропарку»

Бейс-джампінг – стрибки з парашутом із нерухомого об’єкта (висока будівля, башта, міст чи навіть скеля). Основна відмінність від парашутного виду спорту – наявність лише одного парашута, необхідність тягнути кільце відразу після стрибка та близька відстань до об’єкта, з якого стрибають. Бейс-джампінг є одним з найнебезпечніших видів спорту, адже другого шансу тут може не бути. Цей спорт – для справжніх відчайдух, для тих, кому не страшний ні ризик, ні переломи. Більшість стрибків здійснюються на висоті 600 метрів, вільне падіння з висоти 150 метрів триває близько 6 секунд.

В Києві такий вид спорту лише починає свій розвиток, тому підпільних бейс-джамперів час від часу можна зустріти у столичному «Гідропарку».

Банджи-джампінг як прототип «тарзанки»

Банджи-джампінг – стрибки зі спеціальних високих будівель, мостів за допомогою еластичного каната чи гумової мотузки, що кріпиться до ніг стрибуна. Оскільки вид спорту специфічний (не кожному під силу стрибнути головою вниз), то перед стрибком людина повинна надати довідку про відсутність вагітності, епілепсії, високого тиску чи проблем із серцем. Бейс-джампер має досягнути повноліття (в іншому випадку потрібний дозвіл батьків), його вага має бути не менше 45 і не більше 115 кілограмів. Інструктори банджи-джампінгу говорять, що у цьому виді спорту потрібна обережність у всьому, адже стрибок дуже складний як морально, так і з точки зору безпеки.

В Києві пострибати з «тарзанкою» можна в «Гідропарку». Висота крану – 43 метри. Падіння триває 2-3 секунди. Стрибок коштує 300 гривень. Якщо ж ви зібралися компанією друзів – очікуйте на невеликі знижки.

Скеклайн як спосіб тренування рівноваги

Скеклайн – один з різновидів ходіння по натягнутому канаті. Він вільно закріплений, тому відхиляється від прямої лінії не лише вниз, а й у різні сторони. Саме тому скеклайн вимагає вправності та є гарним способом тренування концентрації та рівноваги.

Займатися цим видом спорту можна як на природі, так і у приміщеннях. У Києві влітку походити по стропі можна у Маріїнському, Володимирському парках, у парку на КПІ та Дружби народів. Одне заняття коштує близько 30 гривень.

Мотузковий парк пригод

Мотузковий парк – один з видів туристичного альпінізму, комплекс елементів на висоті 1-12 метрів, об’єднаних в один логічний ланцюг. Умови підйому (чи так звані траси) – це підйом, пересування на висоті, спуски на «тарзанці». Найчастіше такі парки функціонують просто неба у теплі пори року. У Києві можливостей для цього виду спорту є чимало: мотузковий парк пригод «Seiklar» у парку «Партизанської слави», спортивно-розважальний комплекс «X-Park» у Парку Дружби народів, парк «Лазалка» в «Гідропарку» та парк в РЦ «Блокбастер». Ціни коливаються від 130 до 150 гривень. Вартість залежить від обраного маршруту. Для дітей, школярів та студентів існує система знижок.

Мотузковий парк пригод «Seiklar» у парку «Партизанської слави» – це розважальний стадіон, маршрут якого відносять до туристичного альпінізму. П’ять стежин, різної складності та перешкод, утворюють пішохідний маршрут, який триває 3-4 години. Перші дві доріжки розраховані на малих дітей (віком від 2,5 років у супроводі дорослих) або початківців. Висота третьої стежки «тінейджер-доріжка» – 1,5 метри, яка призначена для підлітків. На четверту доріжку висотою 7 метрів йдуть лише повнолітні (допускаються діти, підлітки ростом за 115 сантиметрів та у супроводі батьків). П’ята доріжка висотою 12 метрів – гордість парку, розрахована на професіоналів.

Коментар спеціаліста

Анатолій Рябухін, інструктор мотузкового парку пригод «Seiklar»:

«На Заході активні види спорту користуються популярністю. В Україні через низку соціальних причин їх розвиток ще не досяг належного рівня, але люди вже починають розуміти, що активний та екстремальний відпочинок потрібний.

Сьогодні мотузкові парки, тролей, бейс-джампінг стрибки з парашутом та багато інших активних видів спорту – це дещо нове в Україні. Вони уособлюють у собі те, чого не вистачає пересічному українцеві – емоції. Це хороша альтернатива клубам, кінотеатрам, McDonald’s, ресторанам. Я думаю, що у цих видах спорту хороша перспектива для розвитку, адже вони дають гарний вибух адреналіну, справжній емоційний сплеск. Разом з тим – це можливість випробувати свої сили, витримку, координацію; можливість позбутися фобій чи боязні висоти».

Капнік Олена