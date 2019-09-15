Київ. Цілком таємно

Кожне місто має свою туристичну зону. І в більшості випадків майже всі екскурсії проходять в одних і тих самих місцях. В результаті, в усіх туристів і жителів міста однакові фотографії, однакові враження та не найкращі емоції. Проте є в Києві таємничі місця та вулички, які варті уваги, але несправедливо нею обділені. Нижче — топ-5 місць, вартих відвідування.

1. Зелений Театр

Місце, якого немає ні на одному туристичному маршруті. Його стіни пережили війну, жодного разу не використавши свій потенціал за призначенням. Це амфітеатр, в якому наші діди в післявоєнні часи переглядали новинки світового кінематографу. Підземелля, які приховують величезні таємниці. І все це — «Зелений Театр», який так обожнює майже вся столична молодь.

Розташований він поблизу станції метро «Арсенальна». Якщо вийти з метро і прямувати вниз до Паркової дороги, то попереду постане великий білий паркан, саме за ним і ховається «зеленка». Літом в театрі можна зайнятись альпінізмом або провести енергійну ніч на одному з концертів. Це місце має атмосферний вигляд і як більшість таких локацій, воно не обходиться без легенд. Кажуть, там є свої привиди і свій «господар». Перевірити це можна лише самостійно, під час візиту до загадкового «Зеленого Театру».

2. Кладовище танків

Ви коли-небудь бачили кладовище справжньої військової техніки? Ні? Тоді у вас є можливість. Адже у Києві є таке місце. Ціла купа залізних монстрів. Дивлячись на них, складається враження, що танки просто мирно дрімають. Більшість цих залізних машин знаходяться в неробочому стані, але досі коштують величезних грошей.

Так зване кладовище знаходиться неподалік станції «Червоний Хутір». Любителям подивитись на «померлі» танки з мінімальної відстані доведеться не легко, адже територію пильно охороняють військові з собаками. Тому, скоріше за все, милуватись танками й іншою технікою доведеться через невеличкий бетонний паркан.

3. Бункер громадянської оборони

В Києві така велика кількість різних підземних споруд, що попасти в них можна, навіть знаходячись в самому центрі столиці. Під час Холодної війни в місті була збудована ціла низка таких укріплених споруд, які могли б пережити ядерну атаку. Одним з таких місць є бункер громадянської оборони. Вхід в нього знаходиться поблизу станції «Олімпійська».

Візит до такого стратегічного об’єкту надає можливість зануритись в ті часи радянського минулого, коли всі — від школярів до людей пенсійного віку — очікували на команду «Атом», яка попереджала про початок ядерного нападу. Опинившись за герметичним затвором бункера, відвідувач відкриває для себе багато цікавих фактів і незвичних емоцій.



4. Жуків Острів

Одне з найживописніших місць цього топа — Жуків Острів. Він ідеально підходить для того, щоб усамітнитись з коханою людиною, відпочити з сім’єю або ж цікаво провести час с друзями. Так званий острів знаходиться в Голосіївському районі. Відразу варто зазначити, що добиратись до нього краще власним транспортом.

Жуків Острів — місце, де проживає багато представників флори і фауни, занесених до Червоної Книги України. Зокрема, білохвостий орлан і сіра куропатка. Завдяки Жуковому Острову, Київ вважається єдиною в Європі столицею, де досі зустрічаються горностаї.

Окрім унікальних жителів та неймовірних пейзажів, це місце відоме недобудованим залізничнодорожнім тунелем. Його будували з метою створити перехід з острова на Осокорки, але після Другої світової війни об’єкт був проголошений застарілим, і закінчувати його добудову не стали. Менше з тим, на сьогодні Жуків Острів є чудовим місцем для пікніку, прогулянок й активного відпочинку.

5 . Лиса Гора

Про це місце ходять безліч містичних легенд і розповідей. До сих пір вчені й археологи намагаються знайти там незвичайні скарби.

В народі прийнято ділити Лису Гору на три частини. Першою з них є Русалчин Яр. Свою назву вона отримала через озеро, яке знаходиться поряд. Кажуть, що в ньому живуть русалки. Інша частина — Відьмацький Яр. Прийнято вважати, що тут ще в стародавні часи збирались прихильники темних релігійних культів. Існують думки щодо того, що вони збираються на горі й досі, але фактичного підтвердження цьому немає.

Третя частина – Стародавній Гай. Тут знайшли поховання минулих століть, які раніше не були відомі науці.

Це був топ місць Києва, яких немає в типовому путівнику по столиці. І навіть якщо погода не сприяє прогулянкам, пошук інформації і легенд про них гарантує пару-трійку цікавих годин.

Ольга Кравченко