Мапа музичних фестивалів України

Ми впевнені, що хоча б раз у житті Вам довелось або доведеться обирати між якимось неймовірно крутим заходом і можливістю відвідати нове місце. А якщо ж для Вас подорожі і музика є нероздільно необхідними, то ми знайшли рішення.

Atlas Weekend ̶ Київ

В останні роки справедливо вважається одним з найбільших музичних фестивалів України. Проходить у Києві щорічно. Об’єднує різноманітні музичні жанри, а також представників поезії. Серед артистів, що вже встигли взяти участь — відомі українські виконавці: Бумбокс, The HARDKISS, Pianoбой, ONUKA, Джамала, Крихітка, Один в каное, Bahroma, O.Torvald, Sunsay, Мачете/Токіо, The Maneken, Марія Чайковська, 5’nizza, Flëur, O.Torvald, Pur:Pur, ONUKA, Христина Соловій, Плач Єремії, MONATIK, Dakh Daughters, Vivienne Mort; та іноземні зірки ̶ Сплін, Kwabs, Машина часу, The Prodigy, John Newman, Three Days Grace.

Локація фестивалю — столиця України, тож якщо Ви ще тут не були, то Атлас — це чудова можливість поєднати культову масштабну подію і першу подорож до української перлини. У Києві Ви матимете можливість побачити усю палітру краси: від історичних архітектурних надбань до сили-силенної сучасних муралів, наприклад.

Jazz Koktebel — Затока

Jazz Koktebel — щорічний фестиваль джазової музики, що до 2003 року проходив у Коктебелі, а з 2014-го відбувається у смт Затока.

Селище міського типу Затока знаходиться на узбережжі Чорного моря, має безліч баз відпочинку. Тут Ви зможете купатися у звуках чарівного джазу і в морських хвилях одночасно.

Respublica – Кам’янець-Подільський

Respublica — музично-мистецький фестиваль сучасного вуличного мистецтва у місті Кам’янець-Подільський. Вперше відбувся у 2011 році.

Фестиваль поділяється на художню, літературну та музичну частину. Остання — представлена відомими рок-гуртами України, Росії, Білорусі та США.

Кам’янець-Подільський за своєю суттю — величезне історичне надбання нашої країни. Чого лише варті сама Кам’янець-Подільська фортеця та Петропавлівський кафедральний костел! Сюди варто приїхати принаймні для того, щоб перейнятись духом історії самого міста і духом мистецтва, який подарує Respubliсa.

«Західфест» — Львівська область

«Західфест» — музичний фестиваль, що відбувається з 2009 року на Львівщині. З 2011-го проходить біля села Родатичі. Основною метою проведення фестивалю є популяризація української культури.

Сьогодні захід відбувається на базі відпочинку «Чарівна долина» у селі Родатичі Львівської області. Організатори коротко пишуть «біля Львова». І до всіма улюбленого Львова недалеко, але водночас і мальовнича карпатська краса поруч.

«СХІД-РОК» — м. Тростянець, Сумська область

«СХІД-РОК» вперше пройшов у липні 2013 року. Музичний фестиваль відбувається у фортеці XVIII століття «Круглий двір». Завдяки незвичному місцю проведення музика тут звучить набагато приємніше, ніж на відкритому просторі.

А ще у місті Тростянець Петро Чайковський написав свій перший симфонічний твір — увертюру до драми Островського «Гроза». А зараз тут відбувається справжній роковий бум!

«Файне місто» — Тернопіль

Історія фестивалю розпочалась ще у 2013-му році, коли декілька друзів вирішили створити Територію Вільних Людей!

Файне місто Тернопіль говорить саме за себе, адже воно — це невеликий, але дуже колоритний осередок галицької культури. А хочете ще одну паралель? У роки першої світової війни Лесь Курбас проводив тут відомі «Тернопільські театральні вечори», а зараз тут просто Територія Вільних Людей!

ODESSA CLASSICS FESTIVAL — Одеса

ODESSA CLASSICS FESTIVAL — це одна з наймасштабніших подій світу класичної музики в Україні.

У рамках ODESSA CLASSICS існує окрема програма New Ukrainian Soundscapes – 2: HAND MADE — концерти нової української та європейської музики після основної фестивальної програми.

Фестиваль поєднує музичне, образотворче, театральне та літературне мистецтво, однак провідна роль відведена все ж музиці. Саме тут можна почути представників відомих центрів класичної та оперної музики — Карнегі-холу, Берлінської Філармонії, Ла Скала!

Одеса — перлина біля моря. У неї апріорі існує безліч прихильників. Сюди постійно з’їжджаються натовпи народу: заради моря, заради їжі, заради архітектури, і звісно ж, заради неповторного одеського колориту. Але, уявляючи як атмосферними одеськими вуличками розливаються теплі ноти професійної класичної музики, хочеться приїхати сюди ще дужче.

Ольга Лісовська