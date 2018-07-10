Meet Ukraine: свіжий погляд на подорожі рідною країною

Любов до Батьківщини не знає кордонів. Cтаніслав Єжи Лец

Що таке Україна? Пропоную свіжий погляд! Подивіться на багатства нашої країни з нових ракурсів, зібравши студентів з різних її куточків у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Оберіть пункт призначення своєї наступної подорожі.

Подорожі Україною очима студентів

– Я з Миколаєва. Протягом останнього року бувала в Києві, Львові, Херсоні, Одесі. Хотіла би потрапити до Харкова та Чернігова. Для відпочинку пораджу Львів. Я взагалі люблю подорожувати. Кожне місто має свої особливості, свою атмосферу, у кожного – своя неповторна історія, яка завжди захоплює. Дуже люблю ходити старими районами міст, як, наприклад, у Львові. Вважаю, що міському мешканцеві не вистачає природи.

Олександра Хребтович, студентка 3 курсу

– Я з Києва. Моя мама з Чернігова – тому я багато в чому вважаю це місто рідним і часто туди їжджу. Загалом мало подорожував Україною, але хотів би відвідати Одесу, Львів та Чернівці, бо, на жаль, там ще не був. Особисто мені дуже подобається, що в Україні, на відміну від багатьох інших країн, жодне місто не схоже на інші. Є красиві містечка, є дуже похмурі і страшні – без уточнень, аби не образити мешканців:)

Віктор Чесноков, студент 4 курсу

– Я з Вірменії. В Україні відвідував Львів, Кіровоград, Одесу, Донецьк. Особливо сподобався Судак, де можна побачити мальовничий пагорб із фортецею. Раджу, звичайно, побувати в Івано-Франківську та Одесі.

Ваган Варданович, студент 3 курсу

– Я з Києва. За останній рік побувала в Ужгороді, Львові, Умані, Рівному, Одесі та Мукачеві. Раджу поїхати до Ужгорода та Мукачева.

Штиченко І. Ю.

– Я з Луцька. Була у Львові, Рівному, Києві, Ужгороді, Мукачеві. Та хотіла б поїхати в Одесу, Івано-Франківськ та Львів. Раджу відвідати рідний Луцьк.

Софія Пилипюк, студентка 1 курсу

– Я з Києва. Україною подорожую небагато, цього року частіше бувала за кордоном. Для подорожі раджу поїхати до Львова та Канева.

Литвиненко Н. П.

– Я киянка. Дуже люблю Львів та збираюся найближчим часом туди поїхати. Нещодавно бувала в Чернігові та Полтаві.

Мені подобається Чернігів, це дуже цікаве старовинне місто. Подорожі Україною – це завжди захоплююча пригода. Щоразу, коли я з друзями їду кудись, аж подих перехоплює. Усі куточки України, де я була, мають свою «родзинку». Чернігів, Канів, Кам’янець-Подільский, Львів – міста, що зачаровують своєю красою та навіюють дух історії.

Олександра Кладкова, студентка 2 курсу

– Я з Харкова. Протягом останнього року бував у Києві, Львові, Тернополі. Хочу поїхати до Чернівців. Для подорожі пораджу Львів та Харків.

Анатолій Пашинський, студент 3 курсу

– Я із села Рожнів, Косівський район, Івано-Франківська область. За останній рік була у Чернівцях, Львові, Черкасах, Тернополі. Дуже хочу поїхати в Чернігів, Одесу та Харків, оскільки ніколи там не була.

Людмила Григорчук, студентка 3 курсу

– Я з Одеси, тому часто там буваю. Подорожувала Кримом та їздила до Львова. Хочу поїхати в Чернівці, а також – знову і знову в Одесу.

Ангеліна Безнесюк, студентка 1 курсу

– Я сама з Києва, але мій батько – з Західної України, з Закарпаття. Відвідувала старовинні покинуті замки на Львівщині та у Закарпатській області. Раджу відвідати Одесу. Для подорожі краще обирати яскраві міста з багатою історією.

Гоєр О. Д.

– Я з Чернігова. За останній рік, крім Львова та Києва, нікуди не їздив. Проте, якщо дістануся кудись іще – то у Львів або Одесу, де вже бував.

Львів – просто інша країна. Дуже нагадав Краків. Я був там лише два дні і зрозумів, що цього надто мало.

Одеса – інше: гуляєш містом, дивишся і постійно ловиш себе на думці: «Нормально, це Одеса».

Чернігів – маленьке затишне зелене містечко, в якому за день-два повністю відпочиваєш від Києва.

Роман Надточій, студент 5 курсу.

– Я народився в Алчевську, а з Лисим з Кварталу у нас один класний керівник. Це металургійне місто, що живе завдяки своїм двом величезним заводам. Їхати туди не раджу, але сніг узимку там дійсно буває різних кольорів:)

Останній рік був насиченим у плані відвідування українських міст: Львів, Одеса, Чернігів, Рівне, Харків! Зі списку приємних для мене чомусь випав Харків. Широкі величезні вулиці з трамвайними шляхами, суцільний приватний сектор, ще й патрульні-вимагачі. Та я дуже сподіваюся, що мені лише здалося і це місто потрібно пізнати краще.

Раджу всім подорожувати Україною – вона в нас неймовірна! Просто соромно побачити всю Європу та практично не знати рідної країни.

Кирило Медвєдєв, студент 4 курсу

Те, чого ви не знали про Україну

Подільська печера з позитивною назвою – Оптимістична – найдовша в Україні. Її довжина складає 216 кілометрів. Вона друга за протяжністю на планеті – поступається лише Мамонтовій печері в США. А ще її визнали найдовшою у світі гіпсовою печерою.

Хрещатик – найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу. Її довжина – всього 1225 метрів. Зате вона дуже широка і, звичайно, дуже красива.

Лаври – найбільші чоловічі монастирі. Такий статус мають лише шість монастирів у світі. Три з них розташовані в Україні. Це – Києво-Печерська Лавра, Свято-Успенська Лавра в Почаєві і Святогірська Свято-Успенська Лавра на Донеччині.

Географічний центр Європи – в Україні, у карпатському містечку Рахові.

У містечку Бердичів Житомирської області 1850 року Оноре де Бальзак повінчався з місцевою красунею Евеліною Ганською. Тут також тривалий час проживав Фредерік Шопен, який, окрім написання музики, займався реставрацією місцевого органа.

В Україні розташована одна з найбільших пустель Європи – Олешківські піски. За 30 кілометрів від Херсона простягаються безмежні бархани понад п’ять метрів заввишки.

Коментар експерта

Олена Коцюба, туристичний оператор фірми Туртесс, говорить:

– 2013 року в нас була найбільша кількість туристів за весь період незалежності – понад 25 мільйонів. Проте зараз, у зв’язку останніми подіями та нестабільною політичною ситуацією, слід очікувати скорочення потоку іноземних туристів. Найбільш привабливими містами для туристів є Львів та Київ. Львів вважають справді європейським містом: українцям можна побувати в Європі, не залишаючи України. Київ – столиця, тому популярність цього пункту призначення є очевидною. Проте, як зауважують ті самі іноземні туристи, в Україні ціни часто зависокі для існуючого рівня сервісу. Незважаючи на те, що українці досить гостинні, їм бракує досвіду у сфері обслуговування.

Отже, хочу закликати розглянути Україну як наступне туристичне місце призначення та дізнатися більше про неї. Рідна країна дійсно може вас приємно здивувати!

Ірина Пікута