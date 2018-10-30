Міста, які пахнуть кавою

Ви обожнюєте каву і ще більше обожнюєте подорожувати? Думаєте, що місце походження кавових зерен — найближчий супермаркет? Або ж хочете спробувати каву в місцях де вона росте століттями та роками вабить туристів-кавоманів зі всього світу?

Академія кави в Бразилії, сімейні кафе старої Італії, кавовий тематичний парк у Колумбії — це лише декілька місць зі списку, які ви маєте відвідати обов’язково в найближчому майбутньому, якщо ваш сьогоднішній ранок почався з еспресо, лате, капучино чи американо.

Тож вирушаймо в подорож.

Відень

Столиця Австрії відома своєю культурою кав’ярень так, як відома й історичними пам’ятками. У місті ви можете відвідати кафе, яке почало працювати ще в позаминулому столітті «Cafе Schwarzenberg», а також сучасні кав’ярні як, наприклад, «Fürth Kaffee». Відень підкорить ваше серце.

Найпопулярнішими кавовими магазинчиками міста є «Cafе Centra» і «Cafе Prückel». Якщо вам подобається виключно сучасна «історія» кави й постмодернізм, то рекомендуємо відідати «Waldemar Tagesbar», «Zweibester», «Sassmünd Kaffeebar».

Якщо ж ви любите насолоджуватись бранчем (бранч – легка перерва на їжу між сніданком і обідом), то вам варто відвідати «Das Augustinе».

Найкращий час для відвідування Австрії: квітень – травень, вересень – жовтень (в цей час там тепло, але не спекотно, ввечері вас огорне приємна прохолода).

Хошимін

У В’єтнамі кава з’явилась разом з французькими колонізаторами в ХІХ столітті. За свідченнями компанії Topdeck Travel (міжнародний туроператор), до в’єтнамської кави, окрім класичних інгредієнтів, входять також яєчний жовток або йогурт. Традиційно напій подають у скляному келиху й підсолоджують згущеним молоком.

«Shin Coffee» у столиці – одне з найкращих місць, щоб скуштувати справжню в’єтнамську каву.

«The Coffee Ship» – ще одне місце, яке ви маєте відвідати, це справжній корабель, який плаває однією з численних водних артерій міста і справить враження як на людину, яка завітала сюди заради чашки ароматної кави, так і на бувалого туриста, який хоче побачити місто з іншого боку.

У «Coffee Du Mien Garden» ви питимете каву в обіймах природи.

Іншими кав’ярнями, які ви можете відвідати у місті є «Yoko Cafе» та «Snap».

Щоб не просидіти всю відпустку в готелі, через затяжні дощі, плануйте подорож до В’єтнаму з січня до березня.

Мілан

Це місто – кавова столиця Італії, що, у свого часу, надихнула Говарда Шульца (колишнього гендиректора Starbucks) на створення цієї всесвітньовідомої мережі кав’ярень.

Найвідомішими кафе міста є: «Orsonero», «Marchesi», «Taglio», «Caffе Napoli» та «Moleskine Cafе».

Найкращий час для відвідування Італії – травень або вересень – жовтень, коли тут найменше туристів.

Бразилія – найбільший виробник кави останні сто п’ятдесят років, батьківщина «Робусти», найпривабливіше місце для любителів кави. Сан-Паулу — місто, з тисячами кав’ярень, серед яких: «Sofа Cafе», «Cafе Floresta», «The Little Coffee Shop», а також «Beluga» і «Octavio».

Якщо ви закохані у цей напій, то ви маєте відвідати «Кавову лабораторію».

Літо й весна – найкращий час для відвідин цієї чудової країни (пам’ятайте, що літо у Латинській Америці – це грудень – лютий, а весна – вересень – листопад).

Стамбул

Чорна, солодка, міцна, зі скибкою лимона – типова турецька кава. Напій готується з нефільтрованої кави й подається у традиційній філіжанці «fincan».

Щоб спробувати справжню турецьку каву, відвідайте «Pierre Loti» та турецьку кав’ярню «Fazil Bey’s», «House», «Java Studio Istanbul» та «Cafe Midpoint».

Найкращий час для подорожі в Стамбул – це вересень – початок листопада.

Джакарта

Кава – невіддільна частина життя пересічного індонезійця. Індонезія відома такими сортами кави, як: Ява, Суматра, Торая та Гайо.

Для вибагливих гурманів тут представлений сорт кави Kopi Luwak (кава лувак) або цивет-кава, що перетравлюється у шлунку тварини цивети та виходить з нього природнім шляхом, а потім обсмажується на вогні (вважається найдорожчою кавою у світі).

Обов’язкові місця, які варто відвідати у Джакарті: «Lucky Cat», «Anomali», «Trafique Coffee» і «Bakoel Koffie».

Найкращим часом для поїздки в Джакарту є липень – жовтень.

Сіетл, США

Перший у світі «Starbucks» розташований на території ринку Pike Place. У місті є вишукані кав’ярні для справжніх поціновувачів кави: «Elm», «Lighthouse», «Analog» чи «Victrola».

Найкращий час, щоб відвідати Сіетл – кінець червня, вересень – жовтень.

Іншими обов’язковими пунктами призначення є: Куба, Португалія, Колумбія (Національний кавовий парк), а також, як не дивно, Фінляндія.

Подорожуйте і не зраджуйте своїх мрій.

Смачної кави й доброго ранку!

Марія Сусло