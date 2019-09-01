Побачити Париж і відчути кохання

Мабуть, єдине місто, яке крізь довгі століття на втратило свого вічного «штампу» (в кращому сенсі цього слова) найромантичнішого місця в світі. Чи не кожна закохана пара мріє хоч раз назбирати грошей і поринути у цю атмосферу французького кохання, про яке знімають фільми і співають пісні.

Чомусь так склалось історично, що люди вірять у те, що саме в Парижі у мільйон разів приємніше обіймати свою кохану людину, гуляти вночі, тримаючись за руки, дивитись один одному в очі з думкою про боязкий поцілунок. Чи справді це місто має секретні флюїди кохання, або ж хтось змусив нас в це повірити і ми безумовно з цим погоджуємось? Мабуть, це назавжди залишиться питанням.

Часто буває, мрієш все життя, поки коханий запросить на романтичний уікенд, плануєш в своїх думках все до дрібнить, вимальовуєш маршрут найкращих Паризьких пам‘яток архітектури… І ось настає той момент, коли ти нарешті в Парижі, в тебе всього кілька днів, а в голові всі давнозаплановані маршрути кудись подівались, а замість них все заповнено тільки емоціями?

Не хвилюйся. Пропонуємо розпочати екскурсію з серця міста: собору Паризької Богоматері. Він знаходиться на острові Сіте. В архітектурі цієї будівлі можна побачити різні риси романського та готичного стилей. Це пояснюється тим, що Notre Dame de Parіs створювався протягом майже 200 років. За своїми розмірами, ця відома на весь світ будівля, могла б умістити в собі близько 9 тисяч жителів Парижу. Цей собор протягом всього свого існування був і залишається найкращою музою для відомих і творчих людей. Саме стіни і околиці святині надихнули генія Віктора Гюго створити трагічну історію кохання Квазимодо та Есмеральди. Цей роман значно вплинув на подальше майбутнє собору, після його публікації розпочали масштабну реставрацію святині, з метою як можна скоріше перетворити зруйновану будівлю в один із найголовніших символів вічного кохання у Франції. При відвідуванні собору варто обов‘язково піднятись сходами на найвищу вежу, з якої відкриється панорама на місто, що захопить ваш подих.

Острів Сіте поєднаний з Парижем кількома мостами – їх, до речі, у столиці Франції дуже багато і всі вони як справжні витвори мистецтва. Саме на мостах найчастіше призначають побачення своїм коханим, як місцеві жителі, так і гості з інших країн. Ще цікаво знати, що майже кожен з мостів Парижу має свою історію і особливі прикмети. Наприклад, кажуть, що якщо закохані поцілуються під мостом Марі, який поділяє правий берет та острів Сенсі-Луі, то їхнє кохання буде довгим і міцним. А от на мості Мистецтв зародилась одна романтична традиція: на знак вічного кохання варто прикрасити його перила замком з іменами закоханих, а ключ від нього закинути в річку. Але, нажаль, за багато років на ньому назбиралась незчислена кількість таких замків, і міст просто не зміг витримати цієї ваги, тому в річці потопився великий шмат завішаних перил. Після цього інценденту влада вирішила зняти з нього всі замки, які разом важили близько 45 тон, аби уникнути затоплення всього мосту. Ось яке це сильне, і десь навіть важке почуття – кохання.

Далі пропонуємо перейти з острова Сіте на лівий берег Сіни, і потрапити у відомий Латинський квартал. На ньому раніше мешкали студенти Сорбони (одного з найстаріших та найкращих університетів Європи), що вивчали латину. Саме тому в цьому кварталі зберіглося відчуття легкості і вічної молодості. Мандруючи Латинским кварталом, зупиніться біля старинної церкви Сен-Етьен, що знаходиться недалеко від Пантеону. Саме тут герой фільму «Опівночі в Парижі» Хіл Пендер сідає вночі в таксі, що переносить його у 20-ті роки, де на нього чекала зустріч з такими кумирами як Хемінгуей, Фіцджеральд і Пікассо, а також зустріч зі справжнім коханням, яке змінило все його життя.

А як щодо місця зустрічі Анни Ахматової з Амадео Модільяні? Звісно, зараз йдеться про найвідоміший Люксембурзький сад. Це чарівне місце було створене за бажанням королеви Марії Медичі. Улюблене місце Парижан і досі зберігає багато спогадів про ніжні побачення, теплі обійми, палкі поцілунки біля фонтанів та найпотаємніші зізнання в кохані. Це і не дивно, як в такій атмосфері можна стримувати свої почуття?

Ще одне з обов‘язкових для відвідування місць в Парижі це стіна кохання, що розташована в старій частині міста. На цій романтичній стіні слова «Я тебе кохаю» написані аж на 311 мовах. Побачити її можна з підніжжя пагорба Монмартр, що є найвищою точкою Парижу.

Звідти маленькими крутими вуличками можна піднятись на вершину пагорба, з якої все місто буде як на долоні. Монмартр абсолютно різноманітний: від витончених художніх музеїв та галерей, до спокусливого канкану в «Мулен Руж». Раніше Монмартр був місцем, де мешкала вся французька богема, а художники і письменники знаходили тут своє натхнення. І це не дивно, бо тут і досі панує дух свободи, творчості і смачного вина.



Чи варто нагадувати про побачення на «переможниці» серед усіх найромантичніших місць в Парижі – Ейфелевій вежі? Думаю це те місце, яке не потребує додаткової реклами. Ходять легенди, що кожного дня на верхівці вежі більше сотні чоловіків чують заповітне «Так» на пропозицію руки і серця. Тож, чоловіки, якщо розумієте, що вже «готові», то купуйте обручку, білети до Парижу і одразу підіймайтесь на вежу, кажуть, що це безпрограшний варіант.

P.S тільки перед цим дізнайся, чи не боїться ваша кохана висоти, аби найважливіший момент вашого життя не став найбільшим розчаруванням.

Бондаренко Наталя