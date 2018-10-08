Резиденція сонця: Шарм-ель-Шейх

Сонячне та неймовірно приємне місто Шарм-ель-Шейх, яке приймає туристів 365 днів на рік. Привітні люди, екзотичні фрукти, прекрасний кораловий риф, тисячі розваг – і це все в одному маленькому місті.

Помилково багато людей вважає, що місто розташоване в Африці, проте це міф, територія Шарм-ель-Шейху лежить в Азії.

Туристична перлина Єгипту складається з декількох бухт, які розташовані на південній частині Синайського півострову. Кожна бухта має свої особливості: клімат, кораловий риф тощо.

Naama Bay – найбільш відоме туристичне місце, бухта з великою концентрацією готелів, магазинів, ресторанів, нічних клубів. Однією з головних розважальних частин цього міста є центр GENENA MALL. Він розташований на підвищенні, проте якщо є достатньо сил та енергії варто піднятися сходами нагору, оскільки краєвид там просто неймовірний: сотні ліхтариків і місто, як на долоні.

Після 20:00 там відбуваються цікаві шоу, музичні виступи та запальні етнічні танці. В молі є стильне та затишне кафе, де можна знайти смачне морозиво всього за 1$. В цьому районі понад 100 барів, ресторанів з середземноморською кухнею, кав’ярень з цікавими десертами, проте все це на любителя, їжа досить специфічна, напої переважно розбавлені водою.

SOHO Square – так, площа Сохо, крім Америки є ще і в Єгипті. Проте це не просто зона для променаду, а й цілий розважальний парк атракціонів для дітей. Ряд магазинів, клуби, ресторани, концертні сцени, де щодня проводяться концерти та розважальні шоу.

Вночі площа виглядає фантастично: кожна фігурка має власну кольорову підсвітку, а центр Сохо вінчає знаменитий на весь Близький Схід співаючий фонтан. Це прямо місто в місті, окрема країна зі східних казок, яка не залишить байдужим нікого. Тут можна провести цілий вечір і всю ніч, і навіть не помітити цього. Кращий шопінг, величезний вибір розваг (боулінг, і, уявіть собі, каток!) сувеніри та подарунки рідним і близьким, відмінна й різноманітна їжа.

Old town або Старе місто – площа ста магазинів, тут є все: манго, лайми, чіпси, одяг, сумки Шанель та Луї Вітон, валізи різних кольорів відомих і не зовсім брендів. Посеред площі стоїть велична мечеть Ель-Мустафа, вхід в яку вільний, проте потрібен спеціальних одяг для жінок: довга сукня та убір на голову. А так загалом, ця частина міста не спить ніколи.

Також до уваги туристів в Шармі (скорочена назва міста) старовинні пам’ятки, мечеті, скульптурне містечко HOLLYWOOD, казино. Проте є особливі місця сили, про які хотілося б розповісти детальніше.

Монастир Святої Катерини

Звісно, подорожувати на гору Синай потрібно з особливим настроєм.

Приголомшливий ландшафт, незрівнянні пустельні пейзажі, прекрасні заходи сонця. За своїм духовним значенням Синай є сокровенною святинею Християнства та єврейського народу.

На цьому півострові можна як і кілька тисячоліть тому «поспілкуватися з Богом». Саме тут Мойсей отримав послання з 10 заповідями, які стали моральною основою для всього людства. Святість цього місця відзначається у всіх релігіях.

На Синай паломники піднімаються щовечора і на ранок зустрічають світанок. На горі є християнська каплиця та мечеть, де люди можуть помолитися Богу, попросити заступництва у Святої Катерини. Вважається, що в цьому місці прощаються всі людські гріхи.

Про святість місця говорить і його стародавність: в шостому столітті згідно з розпорядженням імператора Юстиніана було збудовано монастир.

Національний заповідник Рас-Моххамед

Відносно молодий заповідник, якому нараховується тільки 29 років, має цікаву назву. В перекладі з арабської «Рас» – означає голова, таким чином Голова Моххамеда є тим самим живописним місцем, яке колись зачарувало самого Жака Іва Кусто.

Заповідник входить до топ-10 місць світу для підводних видів плавання. Вік деяких коралових рифів сягає мільярда років!

Звісно, бути в такому місці і не поринути у красу морського світу, все одно, що бути в Парижі і не побачити Ейфелеву вежу.

Дайвінг – це неймовірні відчуття. Рибки-клоуни, дискуси, великі, маленькі, різнокольорові, однотонні, широкі, вузькі. Цікаво, що вони не лякаються, а ніби сприймають людей за представників підводного царства.

Найкращий період для відвідування курорту Шарм-ель-Шейх – серпень–листопад, температура в цей час 28–30 градусів вдень та 22–24 вночі.

Подорожуйте! Подорожі роблять нас кращими.

Софі Гурмак