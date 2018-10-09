Стамбул — місто кольорів

Місто, що розташоване на двох берегах і має одну з найдавніших історій. Сучасний Стамбул захоплює туристів у полон дивовижних емоцій та романтичних пригод. Різноманіття культури, їжі та людей створює неоднозначне враження.

Площа міста сягає понад 5345 кв. км, що майже в 6 разів більше міста Київ. Крім того, історичний центр – майдан Султанахмет – об’єднанує дві найвизначніші архітектурні споруди – Блакитну мечеть та Ая-Софію. Перша вражає своїми розмірами, мармуром, керамікою з візерунками та килимами всередині, і парком зовні.

Навпроти височіє інша мечеть – Ая-Софія, або Софійській собор. До слова, він неодноразово горів, ще й землетруси сколихували споруду, стіни якої прикрашені християнськими фресками і мозаїками.

Відвідавши чудові храми та поблукавши околицями, можна зайти в Цистерну Базиліка або простіше – водосховище. Це глибоке підземелля зі старовинними колонами, дві з яких оздоблені зображенням голови Медузи Горгони, утримує воду.

Далі прямуйте вулицею Алемдар (можна проїхати зупинку на трамваї) до казкового парку Гюльхане. Гуляючи парком, прислухайтесь до звуків та частіше підіймайте голову догори, адже у верховіттях дерев мешкають маленькі зелені папуги.

Неподалік від парку знаходиться залізничний вокзал. Місце непросте – з кінцевою зупинкою «Східний Експрес», про який писала Агата Крісті.

На вокзалі зазвичай проходять ярмарки, де можна скуштувати справжню турецьку їжу.

Навпроти розміщене атмосферне кафе MADO – один із найвідоміших закладів Туреччини. Тут можна скуштувати натуральне морозиво дондурма та різноманітні турецькі солодощі.

По місту таких кафе безліч, особливо на туристичних вулицях.

Попереду на вас чекає Галата – міст рибалок і рибних ресторанів. Але не поспішайте прямувати до ресторанів, краще спробуйте турецькі смаколики у вуличних ятках.

Скуштуйте приготовану на грилі рибу, загорнуту в лаваш з овочами. Що може бути смачнішим після довгої прогулянки набережною?!

Палац-музей Долмабахче – ще одна культурна пам’ятка Туреччини, перлина на березі Босфорської протоки. Раніше тут мешкало аж 6 султанів, пізніше палац слугував резиденцією одного з найвідоміших президентів Мустафи Кемаля Ататюрка.

Поруч з палацом є пристань, з якої можна відправитися на Принцеві острови або ж дістатися до центральної площі Таксим.

Таксим — серце сучасного Стамбулу. На пішохідній вулиці Істікляль куди не глянь магазини, кафе та ресторани.

Звідси зручно дійти до Галатської вежі. Щоб потрапити нагору вам доведеться постояти в черзі, але це того варте. Звідти відкриваються чудові краєвиди міста.

Якщо маєте вдосталь часу, витратьте один день на те, щоб відвідати Принцеві острови. Поблукати схилами, заглянути в парк. На островах майже немає транспорту, тому пересуватися доведеться пішки. Ці острови також є курортним місцем.

Місцеві здають в оренду вілли, де влітку відпочивають заможні стамбульці.

І наостанок радимо побувати у найвідомішому критому ринку – Капали-чарши.

Гранд- базар розташований на 58-ми вулицях. Очі будуть розбігатися, а ціни трішки кусатися – потрібно вміти добре торгуватися, щоб придбати щось дійсно цінне за доступною ціною.

Минаючи базар, можна попрямувати до мечеті Сулейманії-Джамі, другої за величиною мечеті після Султанахмет.

Дивна подорож і незабутні враження чекають кожного, хто потрапить до Стамбулу.

Марія Бризгалова