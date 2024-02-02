Гранд базар: магія торгівлі Стамбула

Потрапити на турецький базар — це все одно, що потрапити в освячене часом царство, де дух торгівлі танцює в лабіринтах провулків, а повітря наповнене п’янким ароматом спецій, яскравими кольорами текстилю та жвавою балаканиною продавців і покупців.

Ці галасливі ринки, розкидані чарівними ландшафтами Туреччини, служать живим свідченням багатої історії країни. Сьогодні поговоримо про стамбульський “Гранд базар” – східне серце торгівлі. Тут ви можете заблукати в лабіринтах, насолодитися атмосферою та звісно купити їжу, спеції, одяг, прикраси.

Гранд базар

“Гранд-базар” – символ культурної спадщини Стамбула. Ринок був заснований у 1461 році, після того, як султан Мехмед II завоював Константинополь як торговий центр Османської імперії. Усередині його просторів розташовані приблизно 61 вулиця, 4400 прилавків, а також величезна кількість ательє, шкіл, мечетей та фонтанів. Щодня це місце відвідує близько 250 000 відвідувачів.

Відчуйте, ніби ви повернулися в османську епоху, прогулюючись головними базарними вулицями та бічними провулками. Килими ручної роботи, тканини з візерунками, яскраві світильники, майстерно розписана кераміка, шкіряні куртки, гаманці, вироби з міді, шматки шовку, антикваріат, шахи та навіть весільні сукні.

Про товари

Порівняно з давнішими часами, зараз на ринку продається вдесятеро більше коштовностей. Магазини срібла та золота переповнені блискучим коштовним камінням.

Якщо ви прагнете відшукати вироби із дорогоцінним камінням, видобутим в Туреччині, зверніть увагу на султаніт – це винятковий коштовний камінь, який, схоже, може змінювати свій колір. До речі, завдяки великому асортименту золотих ювелірних виробів, це місце часто отримує назву – “Золотий базар Стамбула”.

Якщо вас цікавлять старовинні речі, то “Гранд базар” стане справжньою скарбницею.

Тут ви знайдете рідкісні монети, античні прикраси, антикварні меблі та стародавні артефакти — усе, що може зацікавити колекціонерів та фанатів історії.

На гамірних вулицях ринку розташовані численні продуктові кіоски та невеликі кафе, де ви зможете насолодитися різноманітними апетитними турецькими делікатесами.

Обов’язково скуштуйте гарячий шашлик або знаменитий лукум.

Якщо вас цікавить текстиль, то “Гранд базар” вражатиме вас своєю різноманітністю. Цей ринок, заповнений магазинами, присвяченими шовку та вовні, може похвалитися найбільшою колекцією турецького текстилю.

Незалежно від того, чи ви шукаєте яскраві тканини, вишивані вироби чи витончено плетені килими, тут ви знайдете все, що вам потрібно. А у світі турецьких килимів “Гранд базар” стає остаточним пунктом призначення. Широкий вибір килимів ручної роботи, які тримають у собі традиційні мотиви та сучасні візерунки.

Торг

Торг, який турецькою мовою називається «pazarlik», є частиною шопінгу на “Гранд базарі”, і його також часто заохочують! Визначте, скільки, на ваш погляд, варта певна продукція, і висуньте свою пропозицію. Уникайте пропозиції фіксованої ціни наперед. Не соромтеся відійти; у випадку можливості переговорів продавець сам прийде до вас. Пам`ятайте, що первісна ціна може бути завищена до 50%.

Також рекомендується користуватися лірами під час шопінгу і запитувати ціни в місцевій валюті. Хоча, безперечно, приймаються євро та долари, проте за несприятливим обмінним курсом. І не забудьте привітатися “Merhaba” (“привіт” турецькою), бо для торговців – це погана новина, тому що ви знизили ціни ще до того, як почати торгуватися.

“Гранд базар” – це не просто ринок, це місце, де кожен куток віддзеркалює багатство турецької історії та культури. Від килимів ручної роботи до блискучих коштовностей, від апетитних турецьких делікатесів до витончених текстильних виробів – ринок пропонує унікальний калейдоскоп вибору для кожного відвідувача.

Оксана Гадасюк

(Головне фото з сайту: thrillophilia.com)