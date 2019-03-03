Цікаво та корисно: як розважитися в Києві

Перед кожними вихідними у киян та гостей столиці постає питання, що відкрити для себе цікавого та куди піти. Ми спробували підготувати список місць, які задовольнять потреби кожного і які просто необхідно відвідати в цьому місті.

Музей води

Якщо вам цікаво дізнаватися надзвичайні речі, прагнете проводити дозвілля не тільки із задоволенням, але і з користю – вам до Музею води. Башта, в якій безпосередньо знаходиться музей, була побудована ще 140 років в тому. Величезна кількість експозицій, одна з яких присвячена історії водопостачання Києва. Техніка, устаткування, трубопроводи – все відвідувачі можуть побачити на власні очі. Також у музеї спроектований сучасний водогінний шлях, за допомогою якого відвідувачі можуть детально зрозуміти, як вода потрапляє до них в будинки. Найцікавішою фішкою музею є те, що ти можеш залізти в мильну бульбашку, яку створюють із мила прямо на твоїх очах.

Чайний клуб

Тут ви зможете не тільки випити чашечку будь-якого чаю, але й дізнатися всі таємниці правильної заварки. Поринути в атмосферу китайських традицій та звичаїв допоможуть офіціанти, котрі розкажуть все про чай та його корисні властивості. Відвідувачі повністю повторюють справжню церемонію чаювання. Спеціальний посуд, столики та стільці дозволяють якнайширше пізнати цю культуру.

Пуща-Водиця

Дістатися туди ви зможете трамваєм No12 з Контрактової площі. Пуща-Водиця наповнена різноманітними парками, скверами, є навіть озеро. У цій місцевості завжди багато відпочивальників, які виходять на пікнік чи просто поспілкуватися у невимушеній атмосфері.

Музей Булгакова

У музеї Булгакова ви матимете змогу поринути у світ містики. У цьому будинку-музеї, що на Андріївському узвозі жив сам Булгаков до того, як вступив до медичного університету. Квартира має вигляд театральної декорації до роману «Біла гвардія». У цьому музеї ви можете зробити неймовірне, навіть пройти крізь шафу. Проте найцікавішим є те, що через міфічне дзеркало там можна побачити, як працював Булгаков над своїм романом. Взагалі будинок доволі приємний, не зважаючи на те, що подейкують, ніби у ньому час від часу з’являється привид Булгакова. Крім того, там є студентська бібліотека письменника та його колекція метеликів.

Дитячий ляльковий театр

Цікавинкою цього театру є те, що він був побудований в стилі Діснеївського замку. Це найстаріший ляльковий театр України. Побудував приміщення дитячого щастя архітектор Віталій Юдін. На першому поверсі є дитяче кафе та музей антикварних ляльок, з якими навіть можна погратися. На другому поверсі лялькового замку розміщуються чарівні метелики, а також тигри та дракони. На третьому поверсі з-за кожного рогу визирають чарівні герої казок і мультфільмів. У стилі Діснейленду оформлена територія навколо театру – зелені клумби, високі сходи, фонтани та смішні скульптури.

Музей мініатюр

У Музеї мініатюр ви матимете нагоду побачити найменші у світі речі. Там представлена виставка із багатьох мікромініатюр. Автором цих експонатів є всесвітньовідомий майстер Микола Сядристий. Він виготовляє свої роботи за допомогою особливої технології. Найвідоміші з них: найменша у світі скрипка, портрет Юрія Гагаріна, вирізьблений із тернової кісточки, найменший в світі функціональний електромотор, підкована блоха, караван верблюдів у голці, найменший підпис – автограф на волосині, а також балалайка в маковій зернинці.

Київський планетарій

Тут ви матимете нагоду подорожувати небом, вивчити сузір’я та познайомитися із міфами. Цей заклад був створений завдяки радянським дослідникам у 1952 році. Місце користується популярністю завдяки своїм захоплюючим екскурсіям у світ космосу і небесних тіл. Відвідавши Київський планетарій, можна дізнатися багато корисного для себе, а саме: надзвичайні факти про будову Всесвіту, міфи та легенди про різні сузір’я. Інтер’єр цього комплексу створює відповідну атмосферу за допомогою фантастичних об’єктів, доповнених надзвичайним підсвічуванням. Окрім цього, якщо відвідувачі мають бажання більше дізнатися про зірки та світобудову – вони мають можливість записатися до гуртка.

Музей просто неба в Пирогові

У Пирогово ви зможете побачити велику кількість українських споруд останніх 500 років. Це дерев’яні церкви, вітряки, будинки, криниці та багато іншого. У музеї зберігається багато предметів побуту, народного мистецтва, знарядь праці, музичних інструментів, меблів, посуду та одягу. Більшість із цих експонатів можна побачити всередині церков і будинків. Музей більше нагадує парк і є улюбленим місцем для відпочинку киян. Тут можна покататися на конях, повечеряти в ресторанчиках, які розкидані по всій території Пирогово. А після ситного обіду можна навіть полежати на галявинці та відпочити просто неба.

Як бачимо, Київ просто переповнений цікавими місцями, які варто відвідати. Головне – це бажання відкривати для себе нові горизонти та знання.

Назар Грусевич