Туреччина VS Єгипет: битва за туристів

Ось і зустрілись дві найулюбленіші країни для відпочинку наших туристів. Відпочинок тут приваблює “наших”, бо ціни не так кусаються як, наприклад, ціни на Балі чи в Таїланді. І Туреччина, і Єгипет заслуговують, щоб хоч раз у житті до них прилетіли та подивилися на ті чудові краєвиди, що вони мають. Але кожне літо людям доводиться обирати: Червоне чи Егейське море, піраміди в Хургаді чи Софійський Собор у Стамбулі, неймовірний підводний світ Єгипту чи черепашачі острови Туреччини. А ось, що їх об`єднує — це екзотичні фрукти, тепле море та старовинні архітектурні пам’ятки. Спробуймо порівняти ці країни за головними туристичними показниками, та зрозуміти, у якій країні Вам буде комфортніше.

Ціна відпочинку

Якщо хтось поставить собі за ціль відпочити в Єгипті чи Туреччині, то з цим не буде ніяких проблем, бо відпочинок в цих країнах доступний для всіх. Туроператор легко знайде Вам готель на ту суму, на яку Ви розраховуєте. Можливо Туреччина буде дешевшою, бо ціна квитка на літак нижча, та самі турецькі готелі частенько зваблюють потенційних туристів своїми особливими пропозиціями. Єгиптяни усілякими способами намагаються заробити на туристах, тому відпочинок на березі Червого моря може бути дорожчим. Але, по правді кажучи, питання: “У якій із цих країн дешевше?” — немає єдиної відповіді. На ціну впливають багато факторів. Також, якщо Ви вилітаєте з Харкова, Дніпра чи Одеси, а не з Києва, то ціна на вашу путівку буде дорожчою. Середню ціну на ці сонячні країни важко визначити, бо Ви зможете знайти п’ятизірковий готель за 350$ (на одну людину) у Єгипті у зимовий чи навіть осінній період, а інколи такий відпочинок ВАш коштуватиме 900$.

Готелі та пляжі

Всі готелі максимально намагаються задовольнити своїх клієнтів та надати найкомфортніші умови для відпочинку. Без усіляких упереджень, можна точно сказати, що за своїми розмірами готельних та пляжних територій —переможець Єгипет. Майже кожен готель у країні пірамід має величезну територію, яка не розчарує туристів. Мінус, що за межами єгипетських готелів немає нічого, окрім пустелі. А ось у Туреччині знайти великий готель важче, але ця країна омивається чотирма морями — Чорним, Середземним, Егейським та Мармуровим. Менш за все туристи люблять Чорне море, бо воно холодне. Середземне море підійде для туристів із великими гаманцями, бо там найдорожчі готелі, на Егейському морі буде прохолодніше, але туристи зможуть на катері з’їздити подивитися на іншу країну — Грецію, Мармурове море не підходить для пляжного відпочинку, але має найкращі умови для серфінгу.

Єгипет омивається двома морями: Червоним і Середземним. На Середземному морі широкі піщані пляжі з чистим, практично білим піском. Якщо Ви поїдете на Червоне море Єгипту, то обов’язково беріть із собою спеціальне взуття, щоб не поранити ноги об корали. Це дивно звучатиме, але саме вони привертають увагу туристів: дайвінг — найпопулярніша розвага на Червоному морі. Варто знати, що місто Шарм-ель-Шейх має кам’янисті пляжі, практично біля кожного готелю вихід на море обладнаний понтоном. У Хургаді пісочні і галькові пляжі з пологим спуском до води. Якщо казати про чистоту, облаштованість і послуги на пляжах Туреччини та Єгипта, то вони практично однакові. Деякі вважають, що кращим сезоном для подорожі є весна та рання осінь.

Клімат

Погода і в Туреччині, і в Єгипті вабить туристів до себе, бо в обох країнах літом температура піднімається до 32-35°C, а у Єгипті навіть до 40-42°C. Готелі у Туреччині працюють зазвичай з квітня до жовтня, бо температура води та повітря взимку не дає можливості комфортно відпочити, але ця країна має гірськолижні курорти. Погодьтесь, це непогана альтернатива для країни, у якій і так багато архітектурних пам’яток.

До Єгипту можна їхати в будь-яку пору року, але варто знати, що взимку тут прохолодний вітер, тож узяти теплі речі для вечірніх прогулянок по місту – варто. Загалом, сухий клімат Єгипту радять для тих, хто має проблеми з дихальною системою чи алергією різних походжень.

Сервіс

Для багатьох не секрет, що ці дві країни зваблюють улюбленою системою “все включено”, бо туристи можуть заплатити за свій відпочинок, а потім просто не думати ні про що. Часто люди хвалять саме турецький сервіс, бо там ставлення персоналу краще, аніж у Єгипті.

Цей факт підтверджує Катерина Бунечко: «Перший раз у Єгипті я побувала з родиною 13 років тому. Тоді сервіс не дуже сподобався моїй сім`ї, і ми вирішили наступний раз полетіти до Туреччини. Сервіс там настільки сподобався моєму батькові, що після цього ми їздили туди щоліта. Не знаю, у чому саме перевага Туреччини, можливо в тому, що туристичний бізнес там розвивається довше, аніж у Єгипті. Щоправда, коли ми потрапили в лікарню у Туреччині (я розбила голову біля басейну), нас не дуже приємно прийняли і якщо б не наша подруга-лікар, яка відпочивала з нами, то не ясно, чим би закінчилась ця ситуація».

Варто пам’ятати, що в цих країнах люблять залишений Вами «one dollar», він чарівним способом покращує сервіс та ставлення до вас.

Екскурсії та інші розваги

У цих країнах є на що подивитися, бо Туреччина та Єгипет мають найдавнішу історію і багату культуру. У Туреччині обов`язково варто відвідати: Собор Святої Софії в Стамбулі, гору Арарат, Черепашачий острів Дальян. У Єгипті — Великі піраміди Гізи, Долину фараонів, а також Національний заповідник Рас-Мохаммед. Майже у кожному готелі присутні невеликі аквапарки, у деяких великі, тому діти будуть у захваті.

Якщо казати про нічне життя, то без сумніву Туреччина має більше розваг, аніж єгипетська конкурентка. Тому що для дорослих організовують різноманітні заходи: від місцевих клубних вечірок до пафосних вечірок на яхтах. Але, не думайте, що у Єгипті Ви будете сумувати, особливо в туристичних міста, там Ви зможете випивати і танцювати всю ніч.

Підсумки

Для тих, хто не любить сухий клімат Єгипту, той їде до вологого клімату Туреччини. Сервіс категорично сильно не відрізнається, бо всюди практикується одна система «All Inclusive» із налагодженою екскурсійною діяльністю. Готелі та пляжі на будь-який смак, тому кожен потенційний турист зможе обрати щось для себе. Розваги для дітей і дорослих передбачені у обох країнах, сумно не буде. Тож, як завжди, не можна сказати, де саме буде комфортніше усім, бо у кожного свої потреби, але можна точно сказати, що в Україну Ви повернетесь зі смаглявою шкірою та повні сил.

Лілія Євдокимова