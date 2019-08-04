Як перетнути кордон?

Ми вже звикли до безвізу, але кордон залишається містичним місцем, яке лякає незвіданістю й незрозумілістю. Усі розповідають про автобуси, які стоять добу, відкладання літаків та злих прикордонників. Як зробити все просто та безболісно? Пропонуємо Вам кілька способів.

Піший

Найвідоміший перетин серед контрабандистів. Можна розважитися, слухаючи розмови бабусь і хлопців із сусідніх поселень міського типу. Перші намагаються сховати пачки сигарет у всі можливі місця, другі те саме роблять з пляшками горілки. Більшість «туристів» тут із ручним багажем. Перевіряють їх довго й нудно, окрім того, прикордонники кожні 10 хвилин закривають перехід: випити кави й заспокоїти нерви. Речі перевірятимуть ретельно.

Bla Bla Car

За останні декілька років цей додаток став шалено популярним в Україні (у Європі він існує вже 12 років). І так само швидко зазнав занепаду за останній рік. Більшість водіїв тепер – перевізники бусів, які пропонують ціну в два рази (якщо пощастить!) вищу за вказану, до того ж часто відміняють поїздку. У випадку з перетином кордону ціна варіюється від 400 гривень за 60 кілометрів.

«Ми з подругою поверталися з Берліну додому, у нас на двох залишалося 43 євро. Забронювали машину за 37 євро від Кракова до Львова. Треба було встигнути зранку на роботу, тож не перебирали особливо варіантами. Коли ввечері стоїш на вокзалі, без інтернету (вайфай там безкоштовний тільки впродовж 30 хвилин), без можливості подзвонити водію, то починаєш панікувати. Наша машина приїхала на 40 хвилин пізніше, а поляк ламаною англійською пояснив, що повезе нас тільки за 40 євро. Робити було нічого — залишилися з трьома євро в кишені й повною недовірою до блаблакарників», — розповідає фотограф Лорф про подорож до Німеччини півроку тому.

Автостоп

Машиною теж можна спробувати, але всім відома історія про 13 годин на кордоні. Варто тільки згадати, що восени таке пережити якось можна: із жартами, піснями й переходами до машин, які стоять ближче до контрольного пункту, а от влітку, коли о 9 ранку асфальт гріється до 60 градусів, може бути важко. Окрім того, потрібно зважати на те, що контрабандистів вистачає й тут, тому, сівши в машину до жіночки, яка перевозить три ящики найсмачнішого європейського шоколаду, можна отримати купу проблем на власну голову.

Літак

Літати досі дешевше з найближчої Польщі. МАУ відомий відкладанням рейсів на 4 години та грубим персоналом. Тому краще не ризикувати і не псувати свою подорож.

Потяг

Перш за все це комфортно: м’які сидіння, столики, приємні стюарди і прикордонники, які перевіряють документи безпосередньо в поїзді під час поїздки. Квитки тепер можна купувати й онлайн, хоча спочатку з цим було більше проблем. Із документів потрібен паспорт, мета поїздки (тобто сформульована лаконічна фраза у вашій голові – будь-що підійде, окрім того, що збираєтеся залишитися нелегалом). Про всяк випадок краще мати страхування. По-друге, це дешево: зі Львова квиток коштує близько 170—180 гривень, щоправда, знижка студентського не поширюється, і ціна залежить від дня тижня. Також це швидко: 3 години — і ви у Пшемишлі, а звідти можна купити квитки на потяг до більшості міст Польщі, сісти на дешевий літак або скористатися Bla Bla Car. Укрзалізниця обіцяє в недалекому майбутньому поїзди і до інших міст Польщі, а також в Угорщину.

Отже, не радимо вагатися й витрачати час на кордон, а натомість купувати квиток Львів–Пшемишль і збивати підошви в найгарніших куточках світу.

Марія Бліндюк