Замкове Закарпаття

Напередодні свят багато українців планують свій відпочинок, проте часто забувають, що найцікавіше зовсім поряд, варто лише пригледітись! Одними з найважливіших пам’яток історії в Україні є замки, велика частина з яких розташована на заході країни.

Останнім часом Закарпаття називають чи не найпопулярнішим напрямком для вікенду або відпустки серед українців. Однак все частіше сюди приїжджають й іноземці, милуючись красою природи та дивуючись станом доріг. Досить розповсюдженим тут є гірськолижний та оздоровчий відпочинок, проте ще одним дуже важливим напрямком туризму є культурні надбання Закарпатського краю. Мукачево, Чинадієво, Ужгород та інші населені пункти Закарпаття багаті на старовинні споруди й величні фортеці. Усі вони збудовані в різні роки, однак об’єднані спільною територією й призначенням. Які з них вціліли та де можна побачити споруди минулих століть? Вирушаємо у віртуальну подорож замками Закарпаття.

Палац графів Шенборнів

Розпочнемо з архітектурної перлини, колишньої резиденції та мисливського угіддя родини Шенборнів. Розташувалася вона у селі Карпати в Мукачівському районі. Окрім будівлі початку ХХ століття Ви побачите рідкісні породи дерев, декоративне озеро і міні-зоопарк. Палацово-парковий комплекс Шенборнів був збудований за астрономічним принципом, тому кожна частина будівлі має особливе значення. Вікон тут 365, як днів у році (однак є й одне замуроване для високосного року), 52 димоходи (кількість тижнів), а входів, відповідно до кількості місяців, — 12. Барельєфи, флюгери та вітражі доповнюють неоромантичний стиль будівлі, а курантовий годинник, під яким видніється родовий герб графів, надає особливого шарму. Ще однією цікавинкою для туристів є джерело краси, адже, за легендою, якщо вмитися водою звідти, то обов’язково будеш сяяти красою.

Сьогодні колишнє помешкання графів можна не лише оглянути, а й пожити там. З 1946 року на території функціонує санаторій «Карпати».

Палац відкритий для туристів з 9:00 до 17:00. Дістатися пункту призначення можна електричкою, прибувши до станції «Карпати».

Замок Паланок

Наступна зупинка — Замок Паланок. Одним з найвеличніших та найпопулярніших замків України є споруда, яка розташувалася у мальовничому місті Мукачево, що стоїть на берегах річки Латориці. Лише під’їжджаючи до міста, Ви помітите величну будівлю на горі, яка видніється майже з будь-якої точки міста. Цей орієнтир ніколи не дозволить заблукати туристові.

Споруда середньовічної фортифікаційної архітектури XI століття побудована на горі вулканічного походження на висоті 120 м над рівнем моря. Фортеця складається з трьох частин: Високого, Середнього та Нижнього замку площею близько 14 000 кв. м. Кожен власник розширював і зміцнював територію резиденції, тому вона стала надійною оборонною спорудою.

У центрі подвір’я розмістилася криниця, довкола якої існує легенда про князя Федора Коріатовича. Подейкують, що ніхто не міг викопати там колодязь, й тоді чорт запропонував добути воду за мішок золота, але князь таких грошей не мав, тому вирішив вчинити хитро. Він поклав дві золоті монети у мішок, адже точної суми обумовлено не було. Після цього не стало ні води, ні чорта.

На території Ви побачите пам’ятник Ілоні Зріні та Ференцу ІІ Ракоці, а також мідний обеліск міфічного птаха турула, символа угорських вільностей та непереможності. У стінах замку відкрита картинна галерея сучасних художників Закарпаття, експозиція дерев’яних церков та історичний музей. З оглядового майданчика відкривається неймовірний краєвид на місто та «чайні» гори.

Як дістатися? Вулицею Ілони Зріні до початку вулиці Графа Шенборна піднятися до замкової брами. Щодня з 9:00 до 18:00, окрім понеділка.

Замок Сент-Міклош

За 12 км від міста Мукачево розташувався замок Сент-Міклош, назва якого перекладається як замок Святого Миколая. Двоповерхова будівля з двома вежами була зведена ще в XVI столітті, тому його стан, безперечно, потребує відбудови. Художник Йосип Бартош почав реставрацію замку, хоч і часткову. Попри це, туристи можуть оглянути експозицію кельтської та скіфської культур на першому поверсі, у такий спосіб посприявши швидшому відновленню історичної пам’ятки Чинадієво.

Оскільки ця споруда отримала славу фортеці кохання, то зараз тут часто проводять шлюбні церемонії.

Любителям середньовічної культури варто обов’язково завітати сюди у третю неділю травня, тому що кожного року тут проводять фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». Двобої на мечах, змагання і турніри, танці, музика та ярмарок — кожен знайде заняття до душі. Зважаючи на те, що ця пам’ятка не така популярна, як Мукачівський замок, стояти у черзі точно не доведеться.

Дістатись Чинадіївського замку можна залізничним транспортом до станції «Карпати» або з автовокзалу в місті Мукачево у напрямку міста Свалява.

Ужгородський замок

Ужгородський замок розташований на Замковій горі вулканічного походження над річкою Уж. Згадки про Ужгородський замок датуються ще IX століттям. Міцна фортеця колись, сьогодні замок виконує роль краєзнавчого музею в центрі міста. Тут можна оглянути експозиції національного одягу, музичних інструментів і природи краю. Будівля зразку бастіонного типу та романського архітектурного стилю одночасно. Споруда має два поверхи та декілька веж, а товщина стін сягає близько трьох метрів. Стіни й бастіони фортеці муровані, з андезиту.

На подвір’ї представлені скульптури Геркулеса, Гермеса і птаха турула, а також насадження рідкісних рослин. Після екскурсії в замку варто завітати в музей народної архітектури та побуту просто неба, який розміщується поблизу.

Як дістатися замку? З вокзалу найкраще буде сісти на автобус №5, який висадить вас на вулиці Корятовича, звідки потрібно піднятися вгору.

Наталія, екскурсовод: «Останні декілька років пожвавився інтерес до туризму в Закарпатті. Особливо часто відвідують замки й музеї батьки з дітьми, молоді люди та школярі, а це не може не тішити. Зважаючи на такий потік туристів, я помітила, що все швидше зношуються будівлі; вони потребують ремонту і реставрації. Також часто люди зневажливо ставляться до пам’яток архітектури. Сподіваюся, згодом і до нашого суспільства прийде усвідомлення важливості культурних та природних надбань.»

Обрати поїздку за кордон чи досліджувати простори рідної неньки-батьківщни — вибір за кожним. Щоправда, чи справді ми пізнали всю красу України, ще варто перевірити!

Катерина Пащенко