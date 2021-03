Дивовижний В’єтнам: фантастична природа та вражаюча історія в одній пробірці

В’єтнам – одна з найдавніших країн Азії. За місцевими легендами, жителі країни походять від дракона Лака Лонга та феї-птиці Ау Ко, що покохали один одного, тож незвичайність присутня тут ледь не в усьому: починаючи традиціями та побутом, закінчуючи природою. Для туристів В’єтнам дарує унікальні й незабутні враження, він наелектризує всі Ваші почуття, він одночасно динамічний і тихий, надихаючий і заспокійливий.

В’єтнам розташований в східній частині півострова Індокитай. У країни сприятливе географічне положення: вузька смуга території простягається з півночі на південь вздовж узбережжя затоки Бакбо і Південно-Китайського моря. Сусіди В’єтнаму – Лаос і Камбоджа на заході, Китай на півночі. І хоча В’єтнам – однопартійна унітарна соціалістична республіка, тут все одно є багато цікавого для українського туриста.

Це країна з давньою історією та культурою, вона має величезну кількість цінних історичних пам’яток, різноманітний ландшафт і 300 км узбережжя багатого моря. Для любителів фотографувати, В’єтнам – це новий світ зі своїми незабутніми пейзажами гірських районів, рисових терас, чайних (на півночі) або кавових (в центральному нагір’ї «Тейнгуєн»), фруктових плантацій (в дельті Меконг), пляжів, печер і водоспадів.

Рай на землі протягом цілого року

В’єтнамський клімат називають ідеальни – відпочивати тут можна практично в який Вам завгодно час. Приємна особливість полягає в тому, що в будь-яку пору року в країні можна знайти таке місце, де погода буде по-справжньому курортною.

На півдні В’єтнаму найкраще відпочивати з грудня по квітень. В цей час тут м’яка і приємна погода без агресивного сонця. Температура повітря від +21 ° C в січні до + 30 ° C в квітні. Сезон дощів починається в травні і триває майже до жовтня: раптові зливи бувають практично кожен день, але більше 15-20 хвилин не тривають. У центральну частину країни оптимально їхати в березні – червні. Справа в тому, що з липня по листопад тут нерідкі тайфуни, дощі і тумани, а в зимові місяці дуже неспокійне море. Зате навесні погода комфортна (в середньому +26 ° C) і багато сонця. На півночі В’єтнаму вологе спекотне літо і прохолодна зима (+15 ° C). Заморозки взимку бувають тільки в горах. З травня по жовтень проходить сезон дощів, тому ідеальним часом для відвідування північних районів країни вважається квітень-травень і жовтень-листопад, коли майже немає опадів і вода в морі тепла.

Ландшафт В’єтнаму дуже мальовничий. Це країна гірських хребтів і височин, які змінюються просторими рівнинами з пишною рослинністю. Найвища гора у В’єтнамі – Фансіпан (3145 метрів). Дивовижним місцем перед туристом постає дельта річок Меконг і Хонгха. В’єтнамці вірять, що саме звідси походить все живе на землі.

В’єтнам славиться своїми лісами – запашними вічнозеленими джунглями. Тут ростуть дерева цінних порід: сандал, коричневе дерево лим, бамбук, залізне і червоне дерево. Ще тут можна зустріти слонів і носорогів, диких кішок і леопардів, тигрів, ведмедів, антилоп, диких биків і оленів. У джунглях живуть численні підвиди мавп, лемурів, також пантери. В країні водиться близько 400 видів птахів і безліч видів плазунів. Щороку на території В’єтнаму вчені виявляють нові підвиди звірів, риб і птахів, і навіть, що особливо цікаво, тварин, які вважалися давно вимерлими.

У В’єтнамі є безліч мальовничих місць, але істинний захват мандрівників викликає перлина в’єтнамської природи – затока Халонг ( «затока, де приземляється дракон») яку багато хто називає восьмим чудом світу. На морській гладі абсолютної чистоти знаходяться близько 1600 островів найнеймовірніших форм: кам’яна жаба, старий рибалка, ваза для ароматних паличок. На скелястих островах зустрічаються красиві печери зі сталактитами і сталагмітами.

Давні пам’ятки архітектури

У В’єтнамі є на що подивитися: храмові комплекси найдавніших цивілізацій, мальовничі національні парки і навіть пам’ятки архітектури соціалістичної епохи. Цікаво побувати не тільки в столиці В’єтнаму Ханої, але і в Хошиміні, а також і в місті-музеї Хойане, на курортах Далат, Нячанг, Фукуок і Фантх’єт.

Особливої уваги заслуговують стародавні столиці В’єтнаму. Одна з них – місто Хюе, де були відреставровані імператорські палаци та інші архітектурні споруди. Привертають до себе мандрівників і такі колишні столиці, як Коло, Мелінг, Хойл. Всього ж у В’єтнамі 12 стародавніх столиць, кожна з яких має цікаву історію.

Сучасна столиця країни Ханой, або Тханг Лонг («місто злітаючого дракона»), відома не тільки історичними перипетіями боротьби за незалежність. Славу місту принесли і такі архітектурні шедеври, як Храм Черепахи, який знаходиться на середині озера Хоан Києм («озеро повернутого меча»), і пагода Чуа Мот Кот («пагода на одному стовпі»), оригінал якої був побудований аж в 1049 році. Туристи з усього світу прагнуть побачити і Ханойський Мавзолей Хо Ши Міна – один з чотирьох мавзолеїв світу, куди дозволений доступ відвідувачам.

Неймовірна знахідка для прихильників печер



Печера Шондонг – дивовижна природна пам’ятка, яка була виявлена зовсім нещодавно. Розташовується вона в Центральному В’єтнамі (провінція Куанг Бін) на території національного парку Фонг-Ня-Ке-Банг. З в’єтнамського Sơn Đoòng перекладається як “печера гірської річки”.

В першу чергу, печера вражає своїми розмірами. За даними, які є на сьогоднішній день, обсяг всередині досягає 38,5 млн. кв. м – тут запросто можна розмістити будинок висотою в 40 поверхів. Всередині знаходиться близько 150 печерних залів, деякі досягають 200 м у висоту і 150 м в ширину. Вченим вдалося поки дослідити ділянку протяжністю 6,5 км. Але вже зрозуміло, що Шондонг є найбільшою в світі печерою. Оглядаючи її, можна побачити загадкові малюнки, зроблені самою природою, стародавні скам’янілості, величезні сталагміти та сталактити різноманітних форм. А один з сталагмітів з кумедною назвою “Рука собаки” вважається найвищим сталагмітом світу – його висота досягає 70 м. Ще однією родзинкою печери є кам’яні перли: стіни печер від впливу води розшаровуються, в результаті чого між цими шарами формуються великі перлини. Хоч вони і не дорогоцінні, проте для вчених вони несуть величезну цінність через обсяг інформації, яку можуть надати.

Крім вражаючих розмірів, Шондонг має власну екосистему. Вчені прийшли до висновку, що вік печери становить 2-5 мільйонів років. Виникла вона внаслідок вимивання підземними водами вапнякових порід. А через те, що довгі роки печера була недосяжна людині, тут утворився унікальний мікроклімат і внутрішній світ. Найважливішим елементом у формуванні екосистеми є річка, що протікає прямо в печері. Підземні води живлять джунглі, які виростають у місцях, куди потрапляє сонячне світло. У джунглях можна побачити не тільки рослини, а ще й різних тварин. Незважаючи на те, що для цієї частини В’єтнаму характерний сухий і спекотний клімат, в середині Шондонг завжди волого і прохолодно. Коли в печеру потрапляють тепле повітря, тут можна спостерігати таке явище як підземні хмари. Видовище приголомшливе і незабутнє – хмари знаходяться дуже низько до печерної підлоги і випаровуються через “вікна” згори.

В’єтнам – країна-загадка, яку важко розгадати, але неможливо забути. Це місце на нашій планеті не залишить нікого байдужим.

Дарина Вернигора