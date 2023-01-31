Між Києвом та Варшавою запустять швидкісні потяги

Уже скоро між столицями України та Польщі з’явиться високошвидкісне залізничне сполучення, — Міністерство інфраструктури України.

Угода про співпрацю була підписана 19 січня на Конгресі Railway Direction Days у Варшаві. У рамках цієї угоди було затверджено будівництво нової лінії за маршрутом Варшава — Львів — Київ, що дозволить поїздам ходити зі швидкістю близько 250 км/год.

«Ці кроки допомагають наповнити стратегічне партнерство з Польщею змістовними та взаємовигідними проєктами, зокрема в у секторі інфраструктури» — розповідає Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

У разі реалізації проєкту, з Кива до Варшави можна буде дістатися за 4 години. Наразі цей шлях займає близько 17 годин.

Але відбудеться це ще не скоро — початок реалізації стратегії заплановано на 2026 рік.

Аділе Меметова

(Фото: https://censor.net/ )