Курорт «Червоне море»: перший етап розвитку проєкту

Архітектурні студії Kengo Kuma and Associates та Foster+ Partners проєктують розвиток туризму курорту “Червоне море” на архіпелазі Саудівської Аравії. Перший етап проєкту розробники планують завершити до кінця 2023 року.

Компанія Red Sea Global повідомляє , що основні особливості розробки першого етапу проєкту “Червоного моря” міститимуть у собі три курортні комплекси з готелями, три острови, новий аеропорт регіону та ландшафтний розплідник, у якому зрештою зросте понад 25 мільйонів рослин.

Студія Kengo Kuma and Associates спроєктувала два спеціалізованих ресторани – на суші та на воді. Також буде реалізовано громадське приміщення, СПА, павільйон рецепції, вілли для персоналу та пристань для гостей.

Вілли, які будуть побудовані на островах, були спроєктовані для імітації піщаних дюн. Також будуть реалізовані надводні «коралові вілли», що матимуть спіральну форму, яка забезпечуватиме 360-градусний вид на море.

Спроєктований британськими архітекторами аеропорт буде розроблений, щоб імітувати досвід приватного авіаційного терміналу. Він харчуватиметься відновлюваними джерелами енергії та розміщуватиме зелений оазис із живими рослинами. Запуск аеропорту дозволить міжнародним мандрівникам сісти на стикувальний рейс із будь-якого великого міста Саудівської Аравії. Туристи також матимуть змогу сісти на гідролітаки та човни або орендувати яхти для круїзу по островах.

До 2030 року «Червоне море» матиме 50 курортних комплексів, до 8000 готельних номерів і більше 1000 житлових об’єктів на 22 островах. Він також буде містити в собі розкішні пристані для яхт, поля для гольфу і кілька розважальних закладів.

Варто зазначити, що червоне море – це місце, що перетинає широкі пустельні дюни, гірські каньйони, вулкани і давні культурні об’єкти, а також незаймані берегові лінії і води. Це означає, що він має ідеальні природні ландшафти, щоб запропонувати мандрівникам широкий спектр вражень та емоцій.

Анастасія Головань