Центр Одеси тепер у списку ЮНЕСКО. Що це означає для міста

Історичний центр Одеси включили до Основного списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, — повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Які об’єкти включили до списку ЮНЕСКО

Об’єкти вносили до списку за двома критеріями: мультикультуралізм та архітектура, пояснили в Одеській міськраді. Зокрема, це вулиця Жуковського з Бродською синагогою, ансамбль Приморського бульвару, Театральна площа, Одеський морський торговий порт та туристичний символ «Якір-серце».

«Ми мали підібрати такий формат, щоби була максимальна концентрація пам’яток архітектури, які демонструють той самий мультикультуралізм Одеси», — зазначив менеджер робочої групи з питання включення історичного центру Одеси до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Микола Вікнянський.

Що дасть Одесі включення до списку ЮНЕСКО

Включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, насамперед, сприяє збереженню нашої історичної спадщини.

«Усе це робиться з однією метою — зберегти те, що ми маємо, — заявив Микола Вікнянський.— І мова не про будівлі, а про культуру й дух нашого міста. У нас є самобутність. І ми маємо це зберегти»

Особливо під час війни, такий крок є гарантом захисту історичної цілісності міста від сил ворога.

«Захист ЮНЕСКО — це парасоля над Одесою, яка захищатиме її», — сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Також включення Одеси до ЮНЕСКО стане поштовхом для розвитку туризму. Місто потрапить до світових туристичних напрямків, що позитивно сприятиме на економічні показники.

Аділе Меметова