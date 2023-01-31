Центр Одеси тепер у списку ЮНЕСКО. Що це означає для міста

Історичний центр Одеси включили до Основного списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, —
Які об’єкти включили до списку ЮНЕСКО
Об’єкти вносили до списку за двома критеріями: мультикультуралізм та архітектура,
«Ми мали підібрати такий формат, щоби була максимальна концентрація пам’яток архітектури, які демонструють той самий мультикультуралізм Одеси», —
Що дасть Одесі включення до списку ЮНЕСКО
Включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, насамперед, сприяє збереженню нашої історичної спадщини.
«Усе це робиться з однією метою — зберегти те, що ми маємо, —
Особливо під час війни, такий крок є гарантом захисту історичної цілісності міста від сил ворога.
«Захист ЮНЕСКО — це парасоля над Одесою, яка захищатиме її», —
Також включення Одеси до ЮНЕСКО стане поштовхом для розвитку туризму. Місто потрапить до світових туристичних напрямків, що позитивно сприятиме на економічні показники.
Аділе Меметова