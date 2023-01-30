Ярмарок Fitur 2023 демонструє відновлення туризму

У Мадриді відбулася презентація Міжнародного туристичного ярмарку – FITUR 2023, без карантинних обмежень. Після закінчення було підбито підсумки, в яких сказано, що показники за 2023 рік побили всі попередні рекорди.

Цифри підтверджують значне зростання показників, порівняно з показниками відвідуваності до пандемії в рекордному 2020 році. Загалом 8 500 компаній, 131 країна, 755 основних експонентів і 66 900 м2 виставкової площі. Ярмарок залучив загалом 222 000 відвідувачів, це зростання на 99,6%, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

За даними Всесвітньої туристичної організації, до кінця 2023 року міжнародний туризм досягне 65% від рівня до пандемії. Рух прибуваючих у FITUR вплине на економіку Мадрида приблизно на 400 мільйонів євро.

Ярмарок FITUR також знайшов відображення у великій кількості представників преси та висвітленні у міжнародних ЗМІ. Всього було акредитовано 6 374 журналісти, з яких 5 861 були національними, та 513 міжнародних журналістів із 46 країн.

Міністр туризму Еквадору Нільс Олсен та голова виконавчого комітету IFEMA MADRID Хосе Вісенте де лос Мозос оголосили, що Еквадор стане «країною-партнером» у 2024.

FITUR також привернув увагу до війни в Україні, він надав країні стенд ввічливості в павільйоні Європи, щоб сприяти розвитку програми Meet Ukraine, де відвідувачі можуть залишити свої послання солідарності.

Анна Запша