Collette анонсувало новий тур «Смаки Португалії та Іспанії»

Нова захоплива туристична подорож від організаторів агентства Collette триватиме 16 днів і буде зосереджена на гастрономії та свіжих враженнях.

Протягом цього часу мандрівники зможуть насолодитися прогулянками по всьому Піренейському півострову, дегустуючи вино різних видів на будь-який смак, а також зможуть скуштувати місцеві страви, паралельно збагачуючи свої знання місцевою колоритною культурою.

Цей тур входить до лінії «Explorations», яка є найпопулярнішою у Collette , у 78% випадків вона отримує схвальні відгуки від клієнтів.

«Наш дослідницький тур “Смаки Португалії та Іспанії” дозволить мандрівникам насолодитися як культурою, так і кухнею Піренейського півострова. Дослідницькі тури користуються успіхом серед мандрівників через невелику групу», – поділилася Жаклін Лейбл-Кот, президент і головний бренд-менеджер Collette. «Невеликі групи дозволяють мандрівникам отримати більше культурного досвіду».

Подорож Португалією та Іспанією надміру подарує мандрівникам нові відчуття та враження, адже всі, хто придбав тур, матимуть можливість завітати в дім тореадора в Памплоні; оглянути іспанський сидровий заклад, перш ніж насолодитися стравами, наповненими сидром, і взяти участь у курсі приготування закуски петіско в долині річки Дору.

Для всіх охочих, хто бажає забронювати місце в цьому турі, може зробити це до 26 лютого 2023 року включно за ціною від 3799 доларів США за людину.

Злата Чернова

(Фото: Argus – stock.adobe.com)