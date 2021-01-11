Рік тільки-но розпочався, але завзяті туристи вже вишукують цікаві локації для майбутніх подорожей. Якщо вагаєтеся у виборі найцікавіших маршрутів, пропонуємо кращі варіанти для поїздок, які вас точно не залишать байдужими.

Хоча 2020-й рік виявився не найсприятливішим для туристів, він ще більше розпалив інтерес та азарт до відвідування нових місць. Щоб полегшити вам задачу, пропонуємо 7 локацій, куди ви точно захочете поїхати. Їхня сприятливість визначалася за основними п’ятьма критеріями: культура та історія, природа, сім’я, пригоди та стабільність розвитку.

Національний парк Катмай, Аляка

Більше 2 млн гектарів цього парку займає дика природа, де заборонене полювання.

Для багатьох туристів Катмай – місце, де можна побачити величезну риболовну яму, завдовжки майже у 2 км. Саме там, біля водоспаду Брук-Фоллс, проживає найбільша у світі популяція бурих ведмедів (аж 2 100 осіб). Щорічно навіть проводиться конкурс, де ведмедів знімають на камеру, а глядацьке голосування обирає найбільш товстого та симпатичного ведмедя. Подія так і називається: «Fat Bear Week» (тиждень товстого ведмедя).

Для прихильників історії Катмай стане справжньою знахідною. Дослідники з усього світу приїжджають сюди, аби вивчати 9000-річну історію людства. Тут жили старовинні племена, а у 1912 році відбулося виверження вулкану Новарупта, що заховало цінні знахідки під шаром попелу товщиною 215 метрів.

Кенджу, Корея

Місто Кенджу, що називають «музеєм без стін», розташоване у південно-східній частині Корейського півострова. Воно є місцем багаточисленних археологічних пам’яток завдяки майже тисячолітньому правлінню стародавнього корейського королівства Сілла (з 57 р до н.е. до 935 р. н. е.)

Історичні райони Кенджу внесені до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО і мають неймовірну колекцію буддійського мистецтва золотого віку. Руїни храмів, палаців, кам’яні пагоди, наскельні малюнки, статуя Будди 8-го століття та більше 150 курганів, що присвячені династії Сілла – усе це можна побачити, завітавши до історичного міста.

У Національному музеї Кенджу представлені золоті, срібні та позолочені бронзові корони, прикраси та інші унікальні артефакти, що були знайдені у старовинних гробницях. Потіште себе можливістю на власні очі побачити залишки розкішного життя королівства Сілла.

Вікторія-Гастейс, Країна Басків, Іспанія

Місто Вікторія-Гастейс розташоване на півночі Іспанії та має багату культуру та історію. Воно прикрашене неймовірними парками, зеленими алеями та старовинними площами. Вікторія-Гастейс було засноване наприкінці 12-го століття, коли за наказом тодішнього короля його побудували в ролі охоронної споруди, тому лише у 15-му століття воно отримало статус міста.

Однією з основних пам’яток є бронзова статуя Марсаліса, що розташована у самому центрі так званих «зелених легенів» міста – парку Ла Флорида. Цей парк є частиною цілого кільця із зелених насаджень, що дарують жителям більшу кількість кисню, ніж усі інші іспанські міста.

У 2012 році Вікторія-Гастейс здобуло статус «Зеленої столиці Європи» завдяки збереженню природи та транспортним уподобанням жителів – більшість із них надає перевагу велосипедам та трамваям.

Серрадо, Бразилія

Подорож сюди стане справжньою історичною мандрівкою, адже саме ця бразильська дика місцевість найбільше нагадує парк юрського періоду.

Тут збереглися унікальні види тварин: кабаноподібні тапіри, вагою до 300 кг, рідкісні гігантські броненосці, що можуть важити до 50 кг та велетенські мурахоїди, яким загрожує зникнення. Крім того, у цій місцевості можна побачити більш ніж 850 видів птахів та 10 000 різновидів екзотичних рослин, половину яких ви не зустрінете більше ніде.

«Серрадо» перекладається португальською як «недоступний», «ізольований», тому ця земля зберегла свою унікальну флору та фауну, де було мінімізовано втручання людини. Цей державний парк отримав свою назву від однойменного екорегіону, на території якого він розташований. Згідно з Національним фондом дикої природи серрадо – саванна із найбільшим біологічним розмаїттям у світі.

Острів Лорд-Хау, Австралія

Відсутність можливостей дістатися цього крихітного острова у Тасмановому морі зробила його недоторканим аж до 18 століття. На сьогодні до Лорд-Хау пускають водночас не більше 400 туристів, що допомагає захистити одну із найбільш ізольованих екосистем на планеті. Не випадково місцеві жителі називають цей острів «останнім раєм».

Не зважаючи на свій невеликий розмір, Лорд-Хау, безсумнівно, має, чим дивувати. Наприклад, там можна знайти залишки підводного вулкана, останнє виверження якого було мільйони років тому. Лорд-Хау оточений морським парком, де розташований найбільш південний кораловий риф на Землі, понад 500 видів риб та морські тварини, що перебувають під загрозою зникнення: китова акула, велика біла акула та черепаха Бісса, довжиною більше метра.

На острові діє спеціальна програма «Захищаючи рай», що використовує комплексний підхід до біобезпеки. Користуючись допомогою волонтерів та технологій, організатори охороняють природну екосистему, захищаючи її від шкідників.

Йеллоунайф, Північно-Західні території, Канада

Якщо ви мрієте побачити Північне сяйво, то місто Йеллоунайф стане одним із найкращих варіантів, адже тут воно відбувається аж 240 ночей на рік. Усе небо починає грайливо переливатися усіма відтінками природи, даруючи відчуття неймовірної краси.

Місто розташоване на краю Антарктики біля Великого Невільничого озера та оточене густими лісами Тайги.

Його історія нагадує справжній історичний роман: Йеллоунайф має усього 22 000 жителів та було засновано у 1930-х роках, коли тут знайшли великі запаси золота. Довгі десятиліття саме видобування золота було головною промисловістю, а у 2004-му році, коли було закрито останнє золотодобувне підприємство, місто вже було зайнято алмазною промисловістю, адже наприкінці минулого століття геологи знайшли у Йеллоунайф одне з найбільших алмазних родовищ у світі.

Природа щедро одарувала це маленьке містечко скарбами, які люди знаходять як під землею, так і в небі.

Трансильванія, Румунія

Найвідоміший роман Брема Стокера «Дракула» перетворив цілком реальний румунський регіон на справжню міфічну землю, оповиту таємницею. Як автор сам описував цю місцевість: «прокляте місце на проклятій землі, де диявол та його діти ще ходять земними ногами». Утім, містика та готика віками знаходять своїх прихильників, створюючи ніби паралельний світ, де кожен відчуває потужний дух таємничого Дракули.

Румунія була вибрана місцем подій не випадково, адже густа зелень, величні Карпати та самобутня місцева культура нікого не залишать байдужим. Додають шарму старовинні замки та мощені вулички що є не лише величними пам’ятками архітектури, а й свого роду декораціями, що створюють відповідну атмосферу.

Подорож до Трансильванії стане чудовою нагодою скуштувати традиційну мамалигу (кашу із кукурудзяного борошна) та солодке румунське вино.

Особливо популярними тури до Трансильванії стають під час Гелловіну, коли туристи з усього світу бажають поринути у таємничу атмосферу місця, що залишилося поза часом.

Нехай цей перелік допоможе вам влаштувати незабутню подорож, що стане вражаючим початком нового року.

Анастасія Зіміна