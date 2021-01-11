Побувати в Раю

Серед захопливих ландшафтів славнозвісний палац Потоцьких, на диво, знаходиться в маленькому історичному селищі Рай на Тернопільщині. І славиться село не тільки архітектурою і пейзажами, але й історичними постатями, які відвідували цю місцевість.

Історичні здобутки

Станіслав Потоцький отримав замок від своїх предків і вирішив зробити масштабну реконструкцію його. Саме він зумів перетворити звичайний будинок на палац із величезним парком з каскадними ставками, навісними місточками й острівцями.

Палац є двоповерховою цегляною прямокутною спорудою з довжиною сторін 20 метрів. На кожному розі здіймаються башти, а центральний вхід прикрашений ажурним балконом. При вході на стінах намальовані барельєфні музи з сокирами, а вікна оздоблені арковими прорізами. У замку містилася бібліотека, в якій знаходилася найцінніша книга того часу – Острозька Біблія. На території були споруджені ще й конюшні.

Рай славиться візитами таких видатних постатей як Іван Мазепа, Богдан Хмельницький та Іван Франко. За переказами односельців, Франко приїжджав сюди неодноразово. До того ж, ходить така легенда, що він, відвідавши бібліотеку, захопився однією книгою. Купити її було неможливо, тому публіцист вирішив вдатись до хитрого плану. Він взяв книгу, залишив гроші, оскільки просто так взяти її не міг, і швидко покинув будівлю.

Пізніше палац використовувався як санаторій, у якому проживали тяжко хворі люди. Подейкують, що природа допомагала їм знаходити душевний спокій і покращувала психологічний стан.

Як відомо, величезний парк налічував 370 видів різноманітних дерев і кущів. І серед такої великої кількості лише один дуб зумів виділитися. Він ріс 850 років. Назвали цього богатиря Богданом Хмельницьким. Кажуть, що під ним гетьман відпочивав, коли йшов на Львів, і нібито саме його могутність передалася дереву.

Відпочинок

Цей прекрасний парк досі вражає своїми краєвидами й ландшафтами. У ньому розташовані три озера, в одному з яких протікає джерело. У літній час сюди приїжджають місцеві жителі для відпочинку, а в зимовий період парк використовують для святкування Водохреща.

Територія обладнана дитячим майданчиком, а також альтанками, в яких чудово проводять час компаніями. Біля одного озера розміщений маленький острівець, на якому можна позагоряти. Літній час у Раю – це гомінкий час зі співами, криками дітлахів і хлюпотінням води.

Ще однією особливістю парку є фотографії, які роблять тут усі молодята. Гармонійна краса природи надає кадрам неперевершеності. І, напевно, не знайдеться такої людини, яка немає фотографії у цій місцевості.

Як дістатися?

Шляхів, щоб дістатися до Раю, є два. До нього можна доїхати або машиною, або пройтись пішки. Це селище вже давно вважають місцевістю славнозвісного міста Бережани, дорога від якого займе небагато часу. Місцеві жителі надають перевагу саме прогулянці. Увійшовши в передмістя, одразу відчувається запах свіжого повітря, гомін птахів, а також життєрадісний сміх людей.

Тетяна Карпишин