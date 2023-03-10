OtiumPortal

Усе про туризм, подорожі та відпочинок

Новини

Німеччина дозволила жінкам у Берліні купатися топлес

ВідСофія Оcіння

Бер 10, 2023 ,

Жінкам у Берліні дозволили купатися топлес: столична влада усунула нерівність після звернення однієї з жінок, передає Süddeutsche Zeitung.

Видання повідомляє, що офіційної заборони на купання без верхньої частини купальника для представниць жіночої статі ніколи не було, але тепер дискримінація усунена на рівні влади.

З відповідною заявою виступив департамент сенату Берліна з питань юстиції, різноманіття та боротьби з дискримінацією, — розповідає джерело. – У майбутньому будуть застосовуватись правила купання “гендерно справедливим” чином”.

За даними адміністрації сенату, передісторією офіційної заяви є скарга 33-річної німкені омбудсмену, який відповідає за закон про боротьбу з дискримінацією.

Взимку персонал басейну в Берліні, в Каульсдорфі, зажадав від громадянки прикрити груди. Коли вона відмовилася, її вигнали з громадського місця. У своїй скарзі вона вказала, що внутрішні правила лазневих закладів не містять будь-яких ґендерних застережень, а наказують лише носіння”. стандартних купальних костюмів”. Тепер, після розпорядження влади, у плавальних закладах без верху можуть плавати і “жінки, і люди з жіночими грудьми”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Німеччині також запроваджений закон, що забороняє скачування будь-якої інтелектуальної власності з мережі Інтернет

Софія Осіння
(Фото: freepik.com)

Схожі публікації:

Украина онлайн © 2012-2023
АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

OtiumPortal

Усе про туризм, подорожі та відпочинок

Сайт працює на WordPress | Тема:Newsup за Themeansar.