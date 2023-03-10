Німеччина дозволила жінкам у Берліні купатися топлес

Жінкам у Берліні дозволили купатися топлес: столична влада усунула нерівність після звернення однієї з жінок, передає Süddeutsche Zeitung.

Видання повідомляє, що офіційної заборони на купання без верхньої частини купальника для представниць жіночої статі ніколи не було, але тепер дискримінація усунена на рівні влади.

“З відповідною заявою виступив департамент сенату Берліна з питань юстиції, різноманіття та боротьби з дискримінацією, — розповідає джерело. – У майбутньому будуть застосовуватись правила купання “гендерно справедливим” чином”.

За даними адміністрації сенату, передісторією офіційної заяви є скарга 33-річної німкені омбудсмену, який відповідає за закон про боротьбу з дискримінацією.

“Взимку персонал басейну в Берліні, в Каульсдорфі, зажадав від громадянки прикрити груди. Коли вона відмовилася, її вигнали з громадського місця. У своїй скарзі вона вказала, що внутрішні правила лазневих закладів не містять будь-яких ґендерних застережень, а наказують лише носіння”. стандартних купальних костюмів”. Тепер, після розпорядження влади, у плавальних закладах без верху можуть плавати і “жінки, і люди з жіночими грудьми”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Німеччині також запроваджений закон, що забороняє скачування будь-якої інтелектуальної власності з мережі Інтернет

Софія Осіння

(Фото: freepik.com)