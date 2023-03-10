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Собор Паризької Богоматері повертається у 2024 році

ВідЗлата Чернова

Бер 10, 2023

Одна з найвідоміших туристичних пам’яток Франції відкриється до кінця 2024 року.

Як повідомляє Associated Press, реконструкція Собору Паризької Богоматері триває майже чотири роки після пожежі. Планується відновити пам’ятку в тому вигляді, в якому вона була, при цьому зберегти особливість готичного стилю.

«Моя робота – бути готовим відкрити цей собор у 2024 році. І ми це зробимо. Ми боремося за це щодня і ми на правильному шляху», – поділився генерал AP Жан-Луї Жоржлен, який очолює проект відновлення.

Собор має прийняти туристів до кінця наступного року, але ремонтні роботи будуть продовжуватися до 2025.

До того ж, з 14 березня для відвідувачів відкриється безкоштовна виставка «Нотр-Дам де Парі: в центрі будівництва» у підземному приміщенні перед собором. За повідомленням AP, на безкоштовному заході будуть детально описані поточні операції з відновлення пам’ятки та продемонстровані деякі витвори мистецтва із собору.

Злата Чернова
(Головне фото: Hervé Tardy/age fotostock)

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