Випадковість ціною у 800 тисяч євро

У приватному будинку Франції знайшли картину художника Пітера Брейгеля-молодшого, – повідомляє The Guardians . Твір продаватиметься на аукціоні Друо в Парижі.

Рідкісна картина голландського художника 17-го століття Пітера Брейгеля Молодшого, названа «винятковою» і однією з найбільших відомих його робіт, буде продана на аукціоні в Парижі разом із сертифікатом автентичності цього місяця.

Картина була виявлена ​​за дверима будинку на півночі Франції. Була в родині з 1900 року, але її походження до цього часу залишалося загадкою. Нещодавно сімʼя вирішила оцінити своє майно та запросила експерта. Мало де Люссак, акціонер, який знайшов картину під час візиту для оцінки на прохання сім’ї, яка бажає залишитися анонімною, сказав, що йому важко повірити, на що він натрапив. Він надіслав картину на аналіз до Німеччини, де її аутентичність підтвердили.

Твір розміром 112 см у висоту і 184 см в ширину, оцінений у 800 000 євро (713 000 фунтів стерлінгів) є версією L’Avocat du village (Сільського адвоката), теми, яку Брейгель відтворював до 90 разів. Вважається, що картина була написана між 1615 і 1617 роками.

Брейгель Молодший малював пейзажі, релігійні сюжети – включно з різноманітними зображеннями пекла – сільські сцени та квіти, але також плідно копіював найпопулярніші твори свого батька.

«Сільський адвокат», іноді відомий як «Офіс збирача податків», «Нотаріальна контора», «Сплата десятини» або «Адвокат у поганих справах», є однією з його рідкісних оригінальних композицій і показує хаотичну сцену з жителями села, які стоять у черзі в кімнатах адвоката, багато з них тримають подарунки, включаючи яйця та птицю.

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога “Голова селянки” раніше невідомий автопортрет художника.

Анна Нечипоренко

(Головне фото: “TSN.UA”)