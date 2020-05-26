Таїланд: кохання з першого кроку

Таїланд — це бірюзовий океан і білий пісок. Це неймовірні острови та дика природа, що просто перевершить усі ваші сподівання. Це неймовірно смачна їжа та унікальна культура. Знайомство з південно-східною Азією обов’язково слід почати з Таїланду. Тож, почнімо!

Місце призначення — Таїланд

Коли ми вирішили поїхати на відпочинок саме сюди, то в голові було безліч різних думок, адже це не зовсім типова країна для відпочинку, як-от Турція чи Єгипет. Тому готувалися дуже ретельно — вивчали культуру місцевих жителів, читали про небезпеку, пов’язану з сезоном дощів й океаном, дізнавалися про специфіку тайської кухні.

Треба зазначити, що наш переліт був не з простих, бо до острова Пхукет летіти близько дев’яти годин. Саме тому раджу вам брати нічні квитки, у вас буде можливість поспати, а ранком розплющити очі й побачити за вікном райський острів.

Що дивує?

Якщо ви маєте біляве волосся, то готуйтеся бути об’єктом захоплення тайців. І це не тільки через те, що для них це досить незвично. Просто тайці вважають, що люди зі світлим волоссям — це люди сонця, і якщо доторкнутися до такої людини, то удача, особливо у фінансових справах, завжди буде на твоєму боці.

Також тайці дуже привітні й завжди усміхаються. Не дарма їхню націю вважають однією з найпривітніших.

Де жити?

Ми зупинилися в готелі “Le Meridien Phuket Beach Resort”. Сказати, що я була в захваті — це не сказати нічого.

Величезна територія з басейном посеред комплексу, фантастичний пляж, шість ресторанів і кожний спеціалізується на певній кухні.

Під час вибору місця проживання звертайте увагу на пляж, бо деякі готелі не мають власного пляжу й тоді вам доведеться продиратися до моря через купу туристів.

Час пригод настав

Після недовгого перепочинку, ми розпочали знайомство з Таїландом за допомогою екскурсій, які заздалегідь забронювали. Враховуючи велику кількість островів, дістатися туди самотужки майже неможливо. Тому краще знаходьте цікаві тури, і вас будуть возити найкрасивішими локаціями цієї райської країни.

Нашим стартом став морський тур, де ми побачили близько 10 островів. Це дуже зручно, адже до такого туру входить харчування під час двох днів перебування на човні, спеціальне обладнання для дайвінгу, ліки на випадок морської хвороби, взуття для катера й послуги гіда, який розповість про кожне місце.

Острів Джеймса Бонда

Так, не дивуйтеся. Звісно, справжня назва острова інша — Као Пінг Кан, але через те, що тут знімали одну з частин бондіани, острів отримав відповідну нову назву, якій і завдячує своєю популярністю серед туристів. На острові вас зустріне скеля, вкрита мангровими деревами та печери, які є дивом природи.

Наступним островом був о. Панак. Тут мене переповнювала ейфорія, бо нас пересадили в каное, щоб ми потрапили у різні печери та лагуни. Чесно кажучи, коли ти перебуваєш всередині печери і бачиш сталактити, що сягають твоїх плечей, то хочеться вклонитися природі. Як вона змогла створити таке диво?

Після обіду, ми попливли до поселення морських ромів Ко Панії. Колись це поселення заснували пірати з Малайзії, а зараз тут проживають люди, які не мають змоги придбати ділянку землі з будинком. Вони займаються видобутком перлин, риболовлею й отримують відсоток прибутку з туризму. Усього там проживає 2000 людей. Цікаво, що в цьому мусульманському поселенні є власна школа, мечеть, футбольне поле, свердловина з прісною водою, електрика й навіть інтернет. І це все це на воді. Вражає, правда?

Після смачного обіду нас повезли на о. Хонг, де нас чекала фантастична лагуна та можливість попірнати в масці, щоб дослідити підводний світ.

День закінчився непомітно й так само непомітно прийшов ранок наступного дня, тому що всі поїздки розпочинаються десь о п’ятій годині ранку. На нас чекала бухта Майя Бей — ще одне місце, яке стало дуже відомим через зйомки фільму “Пляж” з Леонардо Ді Капріо.

Наступна зупинка — Острів мавп. Лінія берегу майже відсутня, тому катер зупиняється біля скелі й мавпи починають залазити на човен, сідають вам на плечі, навіть можуть поцупити деяку їжу. Це такий собі контактний зоопарк, тільки не у штучних умовах, а прямо посеред дикої природи.

Культ слонів

У Таїланді слони вважаються священними тваринами. Їх заборонено бити та кривдити, ці тварини мають медичну страховку й отримують пенсію.

Слони відігравали значну роль у часи воєн та були зображені на прапорі королівства.

Очевидно, що, перебуваючи там, ми не могли не замовити сафарі на слонах. Ви сідаєте на спеціальні стільчики, що розташовані на спині слона та їдете через джунглі.

На завершення поїздки, вам дають купу бананів, якими ви можете годувати слоників. Гарантую безліч світлих емоцій.

Бангкок — місто контрастів

Не можу не згадати про столицю Таїланду, адже останні 2 дні нашої подорожі ми провели саме там.

Бангкок дуже здивував нас, тому що поряд з хмарочосами ви можете побачити там маленькі халупи. Відчувається сильний контраст, хоча, можливо, у цьому і є фішка Азії. Це місто можна порівняти з Нью-Йорком, тільки в азійському форматі.

Я точно раджу вам виділити день і подивитися храмові споруди, пов’язані з Буддою.

Летіти сюди чи ні?

Звичайно, летіти.

Таїланд змусить вас закохатися в ці райські острови, у ці усмішки та у віру людей, що все в цьому світі вирішує карма.

Це країна, де людина легко може змінити стать і ніхто її за це не буде засуджувати.

Це країна, де відпочинок перетворюється на можливість віднайти нового себе й створити гармонію з навколишнім світом.

Шишмілова Владлена