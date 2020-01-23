Туреччина — це не тільки all inclusive

Гомінливий Гранд-базар, велич і розкіш Топкапи, неймовірні розміри Долмабахче, солоний запах Босфору та солодкий — пахлави. Якщо Ви ще не встигли відвідати цю казкову столицю, тоді welcome to Istambul.

Країна, якій раніше не було рівних. Щасливчики, які мешкали в Османській імперії, мали неймовірно кількість благ навіть у порівнянні з розвиненою на той час Європою. Яке щастя, що практично усе збереглось до сьогодні й відреставроване. Тому саме тут ми маємо змогу поринути у справжній, а не спроектований східний світ.

Декілька порад:

Краще обрати максимально стриманий одяг. Хоча Стамбул — сучасна європейська столиця, у ній добре збереглись традиції мусульманства. Тому, щоб не створювати дискомфорту своїм зовнішнім виглядом, варто утриматись від міні-спідниць, коротких топів і декольте.

Не плануйте відвідини мечетей у п‘ятницю. Для мусульман це священний день.

У Туреччині національна валюта — турецька ліра. Найкращий курс — на Гранд-базарі. Вигідніше міняти долари, а не гривні.

Це місто радимо людям, які не володіють англійською. Турки — дуже привітні люди, які залюбки допомагають. Просто усміхніться їм, а вони навзаєм допоможуть з будь-чим.

Описати усі визначні місця Стамбулу в одному матеріалі неможливо, їх просто безліч. Проте усе у нашому списку варте уваги. Навіть той, хто ненавидить екскурсії та міський відпочинок, буде у захваті. Поїхали!

Ая-Софія

Софійський собор, або Ая-Софія — старезний собор V ст., який спочатку слугував храмом для християн, а після захвату турками Константинополя у XV ст. перетворився на священне місце для мусульман. Турки не зруйнували його, а просто замазали мозаїки й перелаштували його під свій лад. Зараз у цьому соборі можна побачити обидві віри в одному місці, і це унікальне поєднання. Тут радимо брати гіда, щоб почути усю довгу історію цього місця і не стояти в черзі.

Блакитна мечеть

Блакитна мечеть, або Мечеть Султанахмет — справжня візитівка Стамбулу, розташована напроти Ая-Софії. Величезна мечеть була збудована у XVII ст. Це один з найвеличніших храмів мусульман, який гармонійно поєднує візантійську й ісламську архітектури. Менше слів, must visit. Якщо будете запитувати дорогу, просто кажіть: «Султанахмет».

Палац Топкапи

Тим, хто ніколи не відвідував східних мусульманських країн, буде дуже цікаво. Тут ніби потрапляєш в інший світ. Скрізь повно квітів, старезних дерев, мармуру, фонтанів, диванів, великих люстер. На території розташований також відокремлений гарем. Саме тут можна почути розповіді про велику династію Османів, вплив Роксолани (її люблять там ставити у приклад палацової кар’єри) та устрій життя турків. За вхід у гарем треба платити окремо, але обидві частини палацу варті відвідування. Тут можна взяти аудіогіда, якого буде цілком достатньо, щоб дізнатись основну інформацію.

Палац Долмабахче

Неймовірної краси та розмірів палац у стилі бароко, зведений у XIX ст. Таку розкіш, велич і багатство можна побачити нечасто. Його сміливо можна віднести до найгарніших палаців світу, який до того ж чудово зберігся. Його ще називають музеєм кришталю, і це точно варто побачити на власні очі. Тут також є поділ на гарем й іншу частину палацу.

Ціна вхідного квитка в обидві частини — 65 лір за дорослого. Сюди ж входить автоматичний аудіогід. Потрібно лише залишити задаток (100 доларів, 100 євро, 100 лір, ID або паспорт), який Вам повернуть в кінці екскурсії.

Акваріум «Sea life»

Якщо Вам набридне ходити «старим» світом і захочеться вразитись чимось із сучасних надбань людства, тоді пропонуємо відвідати акваріум «Sea life». Він розташований у торгово-розважальному центрі «Forum Istumbul». Тут можна побачити безліч дивних, хижих і навіть рідкісних морських створінь. Рибки-клоуни, морські скати, тигрові акули, морські зірки, креветки, черепахи, змії та ще кількасот інших жителів підводного світу. Надзвичайно вражає найдовший у Європі тунель: цілих 83 м завдовжки! Над, біля, повз будуть пропливати акули, скати та інші рибки. І це все — на відстані ширини скла. Дорослі будуть вражені не менше за дітей.

Ціна вхідного квитка — 60 лір за дорослого.

Парк Гюльхане

Шукаєте спокійне місце у мегаполісі, де можна насолодитись красою тюльпанів у березні, пахощами троянд у травні та буянням природи влітку? Тоді це місце саме для Вас. Величезний доглянутий парк з лавками, деревами та туями. Ідеальне місце, щоб поласувати вуличною їжею та знаменитою турецькою кавою.

Морська прогулянка Босфором

Освіжний морський бриз збадьорить після екскурсій по палацах. Півторагодинна прогулянка повз узбережжя покаже Долмабахче, палац Топкапи, Ая-Софію, Блакитну мечеть, Галатський міст і башню та жилі райони Стамбула, а також вілли, що виходять до затоки. Візьміть із собою хліба — чайки будуть вдячні.

Не купуйте квитки у тих, хто пропонує їх у місті. Вони хочуть за квиток 10 євро, а біля самого кораблика ціна складає лише 10 лір!

Гранд-базар

Величезний базар у самому серці столиці. Якщо Ви хотіли купити сувенір зі Стамбула, то це — найвдаліше місце. Рахат-лукум, пахлава, чаї, кава, мило, шалі, килимки, ароматичні олії та свічки, кальяни, золоті та срібні прикраси, східні наряди. Неможливо навіть перерахувати усе добро, що пропонують турецькі торговці. Не забудьте пробувати усе на смак, дотик, нюхати, мацати, приміряти, адже це — частина захопливого процесу покупки. І наостанок, звісно, поторгуйтесь. Продавці залюбки скидають 10-30 лір з кожної сотні. Тому не соромтесь. Навіть якщо Ви не планували нічого купувати, то просто походити тут теж варто. Але будьте обережні! Гранд-базар має багато виходів, тому заблукати дуже легко.

Що особливого спробувати у Стамбулі?

Тут різноманіття вуличної їжі просто вражає: від морепродуктів до десертів. Топ-6 турецьких ласощів:

Турецькі кава та чай. Звичні нам напої у тюльпаноподібних стаканчиках, які п’ють скрізь і всюди. Подаються з водою, цукром або солодощами. Гранатовий фреш. Надзвичайно популярний напій, який можна зустріти на кожному кроці. Популярний через свою ціну: фреш із двох гранатів коштує 20 лір. Рисовий пудинг. Рисова каша, запечена в горщиках, дуже смакує з чаєм. Самік-бублик. Турецька випічка з кунжутом. Спробуйте з нутелою. Мідії з рисом. Досить гостра страва, яку їдять з лимоном. Прекрасний варіант обіду чи вечері. Морозиво дондурма. У складі є мастика, і зроблене воно на основі козячого молока, тому смак дійсно відрізняється від звичного нам.

Захватіть із собою фотоапарат: Стамбул має безліч місць, де можна зробити дивовижні світлини. Приємної подорожі!

Анна Йондак