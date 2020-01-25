Милий дім, Алабама

Довгі перельоти, музичний фестиваль, захопливі атракціони, білий пісок, хвилі Мексиканської затоки та неабиякі примхи погоди — усе це Алабама.

З Центральної Європи добиратися до штату Алабама, як відомо, дуже довго. Потрібно робити декілька пересадок як в Європі, так і в Америці. Наша фінальна точка — місто Ґалф-Шорс, де проводиться відомий музикальний фестиваль Hangout Music Festival.

Декілька фактів про Алабаму: штат розташований у південно-східному регіоні, простіше кажучи — це південь Америки, поряд із Джорджією та Флоридою. Назва штату Алабама, як і більшості інших штатів, походить від назви індійського племені алабама, які раніше проживали на цих землях. Столиця штату — Монтгомері. Але усе це Ви можете прочитати в енциклопедії, ми ж хочемо розповісти про живі враження, які може подарувати Вам Алабама.

Музичне свято

Наймасштабніший пляжний музичний фестиваль у США відбувається на березі міста Ґалф-Шорс. Hangout Music Festival проходить щороку на третій вікенд травня, і він орієнтований на широке коло поціновувачів музики. Організатори готують безліч розваг, гості з усієї Америки можуть відпочити на гамаках під теплими променями сонця, грати у пляжні ігри, кататися на оглядовому колесі та навіть одружитися у місцевій каплиці.

Відпочинок з друзями та родиною

Ще одна дуже популярна розвага у туристичному місті Ґалф-Шорс — аквапарк просто неба Waterville. Понад 20 га землі заповнені усілякими розвагами для різних вікових категорій: як для дітей, так і дорослих. Цей аквапарк стоїть вже давно, тому відомий, мабуть, усім туристам і місцевим жителям. Басейн із хвилями, тиха річка, якою всі ліниво пливуть на кругах, посмоктуючи через соломинку напої. Дитяча площадка, гірки: і такі, де можна з’їхати парами, і, звичайно, такі, що проїхатися зважиться не кожен. Родзинкою аквапарку є атракціон FlowRider, який дає змогу відчути себе справжнім серфінгістом. Не можна не відзначити гарний сервіс та підготовку рятівників: відвідувачі можуть бути спокійними за свою безпеку.

«Тут ми чудово проводимо час з друзями. Кожен рік чекаємо на його відкриття. Нам з дівчатами подобаються гірки та басейн з хвилями. А ще слід сказати про гарне ставлення персоналу до людей: рятівники радо спілкуються з тобою та легко піднімуть настрій. З плюсів: тут дуже багато шезлонгів по всьому парку. Коли сильно світить сонце, Вам пропонують безкоштовний сонцезахисний крем. На вихідних проходять турніри з серфінгу на FlowRider: ніколи не думала, що так цікаво спостерігати, як люди долають хвилі й тримають при цьому рівновагу. Тому я раджу всім це місце: тут добре і завжди панує весела та добра атмосфера.» — розповідає Ренді.

Погодні примхи

У цьому місті панує вологий субтропічний клімат. Літо триває довго, а зима м’яка і сонячна. З яскравим сонячним літом та теплою зимою погода Алабами на узбережжі Мексиканської затоки пропонує цілорічне рибальство, гольф та суцільну насолоду життям. Але є один серйозний і болючий нюанс — сезон дощів. На початку липня тут починається неймовірне. Зранку може світити тепле сонечко, яке не прогнозує нічого поганого, а по обіді починається сильна злива. І так майже щодня. Протягом доби може декілька разів пройти сильний дощ, а потім виглянути палюче сонце. Тому чуттєві до погодних умов мають запастися великим пакунком пігулок від головного болю.

Також тут нікого не дивують повідомлення про загрозу шторму чи появу торнадо. Тому якщо Вам на телефон прийде штормове попередження, не лякайтеся і просто сидіть вдома.

Побережжя Галф-Шорсу омивається Мексиканською затокою. Влітку вода дуже тепла та має кораловий колір. На пляжах Алабами можна відпочивати майже цілий рік. З початку липня і до жовтня температура води майже незмінна (але є шанс потрапити в ураган).

Тут надзвичайно білий пісок: зовсім не такий, як ми звикли бачити на курортах чи на берегах наших водойм. Тому не дивуйтеся, коли в сувенірних крамницях побачите пляшечки з піском.

Ґалф-Шорс — це справжнє місце для відпочинку від суворої буденності життя. Тут можна провести час у тиші, під шепіт хвиль і спів птахів. Якщо Вам такий відпочинок до душі, тоді Вам сюди. Незалежно від того, чи є у Вас настрій для веселощів та пригод або для лінивих днів на пляжі, Ви можете зробити все це в Ґалф-Шорсі. Ця область є ідеальним відпочинком на свіжому повітрі та має дещо для кожного.

Максим Петренко