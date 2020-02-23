Чимало українців зовсім не залишає рідного міста, а ті, хто все ж подорожує, здебільшого роблять це нечасто. Однією з причин може бути переконаність, що поїздка завжди потребує багато часу, грошей та викликає низку труднощів. Для інших поїздка прирівнюється до відпустки, яка може бути раз на рік. Однак все значно простіше, потрібно лише мати бажання.

Першим кроком у подоланні особистих пересторог та стереотипів можуть стати короткі недалекі поїздки. Для початку можна побачити більше власної країни, а вже потім об’їздити весь світ. А подорож Україною може виявитись дуже захопливою та непередбачуваною.

І якщо Львів, Одеса та Київ вже мало кого здивують, є місця поблизу цих міст, що заворожують свою красою. Так, наприклад, біля Львову є кам’яні міста з незвичайними будиночками, історичними замками та мініатюрними храмами. І все це можна побачити за одну коротку мандрівку до Львівщини. На таку подорож достатньо і одного дня.

Один із найбільш відомих, цікавих і красивих маршрутів – Золота підкова Львівщини. Вона об’єднала собою три замки XVII ст., розташовані дугою, що нагадує підкову. Ці замки мають безліч легенд.

Дістатися можна трьома способами: разом з екскурсією від агентства, самостійно автобусом або власною машиною.

Олеський замок

Олеський замок – один із найстаріших замків України і, звісно, про нього існує чимало історій, легенд та згадок. Одна з таких легенд – про святкування дня народження одного з найвидатніших польських королів Яна Собеського, який відбувався у стінах замку. За легендою, саме після цього дня замок почали спіткати нещастя. Землетрус та численні пожежі, напади чужинців та руйнування. Десятки разів його завойовували, спалювали, нищили та відновлювали.

Звісно, як і кожен давній замок, Олеський має своїх привидів. Проте, попри всі легенди, на території замку просто приємно знаходитись. Усе навколо розквітає, зеленіє, а велика територія надихає, дає простір для прогулянок і думок. А саме розташування замку – на пагорбі – нагадує про його історичне призначення.

Золочівський замок

За атмосферою Золочівський замок нагадує попередній, а от за архітектурою сильно відрізняється. Його було побудовано Якубом Собеським (батьком Яна Собеського, відомого з попередньої легенди).

На кожному розі замку видно п’ятикутні бастіони, що закінчуються сторожовими вежами, прикрашеними плитами з різними гербами. Крім того, на баштах є цифри «1634» (рік збудування).Тут також не обійшлось без чисельних штурмів, однак майже усі вони не були успішними.

За часів радянської влади замок став в’язницею НКВС, в якій катували та знищували людей. Пізніше там був навчальний заклад, а вже згодом його реставрували як історичну пам’ятку.

Підгорецький замок

Про нього відомо чи не найбільше легенд і містичних історій. Ще з легенди про «Білу пані» з’являється велике бажання потрапити туди. Всі бачили його фото або фрагмент зі стрічки про Д’Артаньяна та мушкетерів, який було знято у дворі замку. Але в житті він виглядає значно величніше та могутніше. До замку веде довга красива алея, з кожним кроком наростає захоплення.

Як і всі інші, Підгорецький замок неодноразово штурмували, розбивали та відновлювали. Але легенди замку здаються трішечки цікавішими за його історію. Адже про Білу пані розказано стільки, що, здається, відчуваєш її присутність або вловлюєш її дух на фото.

Містичність відчувається у всьому замку, окрім однієї кімнати. Для розваги у підвалі створили кімнату, де можна побачити, почути і відчути привида, але це більше нагадує жарт. Тож, якщо схочете справді переповнитись містичними відчуттями та загадковою атмосферою, блукайте замком, розглядайте його кімнати, але проігноруйте підвал із привидом.

Уся поїздка триватиме зовсім не довго і не потребуватиме багато витрат. Щоб її здійснити, достатньо вихідних та трішечки бажання. А отримані емоції дадуть наснаги працювати ще не один тиждень.

Марія Шелехова